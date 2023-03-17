Ушел из музыкалки: названы подробности пропажи 12-летнего мальчика в Новосибирске

Иван носит приметные очки в темной оправе, как у известного волшебника. Его рост - 142 см, светлые волосы, зеленые глаза. Последний раз его видели в синей куртке с капюшоном, черных ботинках и штанах. Нес на спине рюкзак синего цвета.