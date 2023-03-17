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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Ушел из музыкалки: названы подробности пропажи 12-летнего мальчика в Новосибирске

Сегодня, 06:38
Пропавшего при загадочных обстоятельствах 12-летнего Ивана Шуйца уже сутки разыскивают в Новосибирске. Детали исчезновения ребенка раскрыли в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мальчик пропал 16 марта в Ленинском районе города. Днем он ушел в музыкальную школу и после уроков не вернулся домой.

«Мальчик пришел на занятия музыкой к 16:00. Потом заявил, что забыл дома ноты и ушел за ними. Но дома он так и не появился. Раньше ребенок не сбегал, не пропадал», - рассказала пресс-секретарь «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Ольга Бобкова.

Иван носит приметные очки в темной оправе, как у известного волшебника. Его рост - 142 см, светлые волосы, зеленые глаза. Последний раз его видели в синей куртке с капюшоном, черных ботинках и штанах. Нес на спине рюкзак синего цвета.

Обновлено: во время написания публикации стало известно, что мальчика нашли живым в Новосибирске.

#Дети#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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