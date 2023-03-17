Ушел из музыкалки: названы подробности пропажи 12-летнего мальчика в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Мальчик пропал 16 марта в Ленинском районе города. Днем он ушел в музыкальную школу и после уроков не вернулся домой.
«Мальчик пришел на занятия музыкой к 16:00. Потом заявил, что забыл дома ноты и ушел за ними. Но дома он так и не появился. Раньше ребенок не сбегал, не пропадал», - рассказала пресс-секретарь «ЛизаАлерт» в Новосибирской области Ольга Бобкова.
Иван носит приметные очки в темной оправе, как у известного волшебника. Его рост - 142 см, светлые волосы, зеленые глаза. Последний раз его видели в синей куртке с капюшоном, черных ботинках и штанах. Нес на спине рюкзак синего цвета.
Обновлено: во время написания публикации стало известно, что мальчика нашли живым в Новосибирске.