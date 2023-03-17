В Новосибирске два года получил сбивший сотрудника СГК водитель ГАЗели

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Трагическое ДТП произошло в конце февраля прошлого года на пересечении улиц Степной и Серафимовича. Там специалисты СГК устраняли неполадки на теплосети. Мужчина на ГАЗели, проезжая мимо на большой скорости, сбил работников. Один из них погиб.
Водителя признали виновным в смерти человека. Сегодня суд приговорил его к 2 годам колонии.
Кроме того, после освобождения ему запрещено 2,5 года садиться за руль. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.