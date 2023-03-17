В Новосибирске два года получил сбивший сотрудника СГК водитель ГАЗели

Трагическое ДТП произошло в конце февраля прошлого года на пересечении улиц Степной и Серафимовича. Там специалисты СГК устраняли неполадки на теплосети. Мужчина на ГАЗели, проезжая мимо на большой скорости, сбил работников. Один из них погиб.