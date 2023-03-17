atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Новосибирске два года получил сбивший сотрудника СГК водитель ГАЗели

17 марта 2023, 05:25
Фото: 1MI
Осудили водителя, задавившего сотрудника СГК в Новосибирске
Суд огласил приговор водителю ГАЗели, сбившему насмерть сотрудника СГК в Новосибирске. Заседание состоялось 17 марта 2023 года.

Трагическое ДТП произошло в конце февраля прошлого года на пересечении улиц Степной и Серафимовича. Там специалисты СГК устраняли неполадки на теплосети. Мужчина на ГАЗели, проезжая мимо на большой скорости, сбил работников. Один из них погиб.

Водителя признали виновным в смерти человека. Сегодня суд приговорил его к 2 годам колонии.

Кроме того, после освобождения ему запрещено 2,5 года садиться за руль. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Появилось видео с момента ДТП в Новосибирске, в котором погиб сотрудник СГК
Узнать подробнее
#ДТП#Суд#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#Алина Шефер
Подпишитесь
«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети
Вчера, 02:55
В Новосибирске глава солдатских матерей раскритиковала призыв в армию с 21 года
Сегодня, 01:54
Студенты НГТУ в Новосибирске получили уведомления о вызове в военкомат
Вчера, 01:49
Фламинго вышли на первую весеннюю прогулку в Новосибирском зоопарке – фото
Сегодня, 01:35
Что известно о матери, чей ребенок гулял в одном летнем платье в Новосибирске
Вчера, 09:03
В Новосибирске завершили поиски двух пропавших три дня назад мальчиков
Вчера, 10:26