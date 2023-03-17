Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Как рассказали волонтеры, о местонахождении 12-летнего Ивана Шуйца ничего неизвестно с 16 марта 2023 года. Он ушел в неизвестном направлении.
Приметы мальчика: рост 142 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Особые приметы: носит очки.
Был одет в синюю куртку с капюшоном, черные стеганые штаны, черные ботинки, с собой был синий рюкзак. Может находиться в любом районе города.
Напомним, что ранее в Новосибирске нашли пропавших мальчиков - они без вести пропали три дня назад.