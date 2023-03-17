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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Школьник бесследно исчез в Новосибирске —12-летний мальчик носит очки

17 марта 2023, 05:09
Фото: ЛизаАлерт
Мальчик пропал 16 марта

В Новосибирске пропал 12-летний школьник в очках

В Ленинском районе Новосибирска бесследно исчез школьник, сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как рассказали волонтеры, о местонахождении 12-летнего Ивана Шуйца ничего неизвестно с 16 марта 2023 года. Он ушел в неизвестном направлении.

Приметы мальчика: рост 142 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Особые приметы: носит очки.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, черные стеганые штаны, черные ботинки, с собой был синий рюкзак. Может находиться в любом районе города. 

В Новосибирске завершили поиски двух пропавших три дня назад мальчиков
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Напомним, что ранее в Новосибирске нашли пропавших мальчиков - они без вести пропали три дня назад. 

#Дети#Эмилия Губарева#Поиск#Пропал#Общество#Город#Новосибирск
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