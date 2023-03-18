Двух погибших военных в зоне СВО похоронят в Новосибирской области 18 марта

Сегодня похоронят двух жителей Новосибирской области. Из некролога администрации следует, что Александр Шапошников родился в 1989 году, окончил железнодорожное училище, работал в локомотивном депо в Барабинске. На СВО мужчина отправился 26 сентября 2022 года вместе с братом-близнецом. Сибиряк погиб 3 марта. У него осталась жена и двое детей.