Двух погибших военных в зоне СВО похоронят в Новосибирской области 18 марта

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Сегодня похоронят двух жителей Новосибирской области. Из некролога администрации следует, что Александр Шапошников родился в 1989 году, окончил железнодорожное училище, работал в локомотивном депо в Барабинске. На СВО мужчина отправился 26 сентября 2022 года вместе с братом-близнецом. Сибиряк погиб 3 марта. У него осталась жена и двое детей.
Второй погибший – Федор Барчан родился в 1972 году. Он стал участником СВО в составе батальона «Ахмат». Погиб мужчина 2 марта.
Прощание с Александром Шапошниковым пройдет в Новоульяновском СДК с 9 до 12 часов. Прощание с Фёдором Барчаном состоится в Барабинске, ул. Юбилейная, 19, в 13 часов. Также смотрите фото погибших на СВО в феврале-2023.