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Двух погибших военных в зоне СВО похоронят в Новосибирской области 18 марта

18 марта 2023, 02:51
Фото: Администрация Барабинского района
Мужчины погибли в зоне СВО
В Барабинском районе Новосибирской области в субботу, 18 марта попрощаются с двумя военнослужащими, погибшими в зоне СВО, о чем говорится на сайте администрации района.

Сегодня похоронят двух жителей Новосибирской области. Из некролога администрации следует, что Александр Шапошников родился в 1989 году, окончил железнодорожное училище, работал в локомотивном депо в Барабинске. На СВО мужчина отправился 26 сентября 2022 года вместе с братом-близнецом. Сибиряк погиб 3 марта. У него осталась жена и двое детей.

Второй погибший – Федор Барчан родился в 1972 году. Он стал участником СВО в составе батальона «Ахмат». Погиб мужчина 2 марта.

Прощание с Александром Шапошниковым пройдет в Новоульяновском СДК с 9 до 12 часов. Прощание с Фёдором Барчаном состоится в Барабинске, ул. Юбилейная, 19, в 13 часов. Также смотрите фото погибших на СВО в феврале-2023. 

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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