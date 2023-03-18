Глыба льда разбила машину в Новосибирске, упав с 5-го этажа

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Инцидент произошел во дворе дома на улице Грибоедова, 13. Автомобиль марки «Тайота» был припаркован, и в один момент с крыши на него упала глыба льда. Происшествие обошлось без пострадавший, однако машина получила заметные повреждения – было разбито заднее стекло.
— Разбило машину упавшим с крыши большим куском льда. Место проходное, повезло, что в этот момент никто не проходил мимо — человека разбило бы как яйцо, — сказал автор поста.
Также из публикации следует, что управляющая компания никак не отреагировала на жалобу, однако корреспонденту Atas.info в диспетчерской, обслуживающий дом, сказали, что информация к ним не поступала.