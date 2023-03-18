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Глыба льда разбила машину в Новосибирске, упав с 5-го этажа

18 марта 2023, 09:41
Фото: АСТ-54/ВК
Авто получило повреждения
В Октябрьском районе Новосибирска глыба льда свалилась на припаркованный автомобиль, о чем сообщают очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».

Инцидент произошел во дворе дома на улице Грибоедова, 13. Автомобиль марки «Тайота» был припаркован, и в один момент с крыши на него упала глыба льда. Происшествие обошлось без пострадавший, однако машина получила заметные повреждения – было разбито заднее стекло.

— Разбило машину упавшим с крыши большим куском льда. Место проходное, повезло, что в этот момент никто не проходил мимо — человека разбило бы как яйцо, — сказал автор поста.

Также из публикации следует, что управляющая компания никак не отреагировала на жалобу, однако корреспонденту Atas.info в диспетчерской, обслуживающий дом, сказали, что информация к ним не поступала.  

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#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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