Глыба льда разбила машину в Новосибирске, упав с 5-го этажа

Инцидент произошел во дворе дома на улице Грибоедова, 13. Автомобиль марки «Тайота» был припаркован, и в один момент с крыши на него упала глыба льда. Происшествие обошлось без пострадавший, однако машина получила заметные повреждения – было разбито заднее стекло.