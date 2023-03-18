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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Минфин ищет деньги для бюджета - дефицит в 2 трлн рублей оплатят россияне

18 марта 2023, 07:03
Фото: 1MI
Траты из бюджета больше, чем прибыль
Министерство финансов России ищет новые источники пополнения бюджета государства: в 2023 году есть разные варианты, но объединяет их только одно – за все заплатит население.

По данным «Новых известий», за январь и февраль нефтегазовые доходы составили 947 млрд рублей – сокращение на 46%. А вот траты федерального бюджета за аналогичный период выросли на 52% - до 5,744 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей – на это сильно повлияли санкции, затрагивающие нефтегазовый сектор. Отметим – это только за 2 месяца 2023 года. К слову, на всю систему здравоохранения планируется выделить 1,47 трлн рублей.

Выход Минфин видит следующий – искать средства для покрытия дефицита внутри страны. В частности, недавно появилась информация, что министерство может предложить выпуск «патриотических облигаций».

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#Эмилия Губарева#Деньги#Общество#Экономика#Россия
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