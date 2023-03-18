В Новосибирской области мужчина выпал из окна вокзала в Барабинске

Очевидцы сообщают, что он остался жив. Официально информацию в полиции еще не прокомментировали, другие подробности неизвестны. Судя по фотографиям в соцсетях, в барабинском вокзале 3 этажа, а в зале для ожидания пассажиров - 2. Вот, что говорят местные жители в комментариях: