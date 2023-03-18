В Новосибирской области мужчина выпал из окна вокзала в Барабинске

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как говорится в ВК-группе «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК», инцидент произошел днем 17 марта. Из окна Барабинского железнодорожного вокзала выпал мужчина.
Очевидцы сообщают, что он остался жив. Официально информацию в полиции еще не прокомментировали, другие подробности неизвестны. Судя по фотографиям в соцсетях, в барабинском вокзале 3 этажа, а в зале для ожидания пассажиров - 2. Вот, что говорят местные жители в комментариях:
«А в зале нет полиции разве? Когда он начинал открывать окно, его же должны были заметить»;
«Лучше снимать стоять»;
«Переломал себе всё 100% а мужик который рядом стоит он ничего не сделал бы,ток ускорил бы процесс ,не надо на него гнать,тут подробности нужны, причина прыжка и тд»;
«Ну можно было и схватить его,а не просто стоят и ничего не делать»;
«Зато летом ни допроситься окна приоткрыть»;
«Там пока окно откроешь, пока на подоконник залезешь.... Где транспортные холопы, что толпой ходят?».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*