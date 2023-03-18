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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В Новосибирской области мужчина выпал из окна вокзала в Барабинске

18 марта 2023, 07:36
Фото: Дмитрий Филев / 2ГИС
Мужчина выжил
В Барабинском районе Новосибирской области мужчина выпал из окна вокзала – он остался жив, сообщается в соцсетях.

Как говорится в ВК-группе «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК», инцидент произошел днем 17 марта. Из окна Барабинского железнодорожного вокзала выпал мужчина.

Очевидцы сообщают, что он остался жив. Официально информацию в полиции еще не прокомментировали, другие подробности неизвестны. Судя по фотографиям в соцсетях, в барабинском вокзале 3 этажа, а в зале для ожидания пассажиров - 2. Вот, что говорят местные жители в комментариях:

«А в зале нет полиции разве? Когда он начинал открывать окно, его же должны были заметить»;
«Лучше снимать стоять»;
«Переломал себе всё 100% а мужик который рядом стоит он ничего не сделал бы,ток ускорил бы процесс ,не надо на него гнать,тут подробности нужны, причина прыжка и тд»;
«Ну можно было и схватить его,а не просто стоят и ничего не делать»;
«Зато летом ни допроситься окна приоткрыть»;
«Там пока окно откроешь, пока на подоконник залезешь.... Где транспортные холопы, что толпой ходят?».

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область
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