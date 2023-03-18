Пригожин назвал число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По всей России открылись 42 центра по набору добровольцев в ЧВК «Вагнер». Такой центр открылся и в Новосибирске на Челюскинцев, 15.
Как отметил Пригожин, среднесуточное количество желающих записаться в ЧВК составляет от 500 до 800 человек, а в некоторые дни эта цифра достигает до 1200, сообщается в пресс-службе «Конкорд».
К середине мая, по прогнозу Пригожина, ряды «Вагнера» пополнят примерно 30 тысяч новых бойцов. Стоит отметить, что для вступления в ряды компании, важна хорошая физическая подготовка. Напомним, ранее мы рассказали, какая зарплата предлагается бойцам и кого могут не взять.