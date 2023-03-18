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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Пригожин назвал число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

18 марта 2023, 13:48
Фото: 1MI
До 1200 добровольцев приходят в центры ЧВК
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о количестве ежедневно заключаемых контрактов для прохождения службы в зоне проведения спецоперации в его вооруженном формировании.

По всей России открылись 42 центра по набору добровольцев в ЧВК «Вагнер». Такой центр открылся и в Новосибирске на Челюскинцев, 15.

Как отметил Пригожин, среднесуточное количество желающих записаться в ЧВК составляет от 500 до 800 человек, а в некоторые дни эта цифра достигает до 1200, сообщается в пресс-службе «Конкорд».

К середине мая, по прогнозу Пригожина, ряды «Вагнера» пополнят примерно 30 тысяч новых бойцов. Стоит отметить, что для вступления в ряды компании, важна хорошая физическая подготовка. Напомним, ранее мы рассказали, какая зарплата предлагается бойцам и кого могут не взять. 

Как записаться в ЧВК «Вагнер» с зарплатой в 240 тысяч в Новосибирске и кого не берут
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#Эмилия Губарева#ЧВК "Вагнер"#Евгений Пригожин#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск
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