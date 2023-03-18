Пригожин назвал число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

К середине мая, по прогнозу Пригожина, ряды «Вагнера» пополнят примерно 30 тысяч новых бойцов. Стоит отметить, что для вступления в ряды компании, важна хорошая физическая подготовка. Напомним, ранее мы рассказали, какая зарплата предлагается бойцам и кого могут не взять.