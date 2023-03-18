Как отметили в МЧС региона, в ночь с 19 на 20 марта наступит похолодание до -20 ℃ в Новосибирской области. Однако днем потеплеет до -10 ℃. Также в НСО объявлено штормовое предупреждение из-за сильного метра до 20 м/с.