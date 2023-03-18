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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:54

Резкое похолодание до -20 ℃ нагрянет в Новосибирскую область

18 марта 2023, 05:50
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Мороз продержится ровно день

В Новосибирской области похолодает до -20 ℃ - объявлено штормовое предупреждение

Похолодание прогнозируют синоптики в Новосибирской области. В МЧС региона призывают горожан к осторожности.

Как отметили в МЧС региона, в ночь с 19 на 20 марта наступит похолодание до -20 ℃ в Новосибирской области. Однако днем потеплеет до -10 ℃. Также в НСО объявлено штормовое предупреждение из-за сильного метра до 20 м/с. 

В ведомстве предупредили, что важно соблюдать меры пожарной безопасности во время пользования газовым оборудованием, печным отоплением, а также быть более внимательными на улицах, так как на дорогах гололед.

Сервис «Яндекс. Погода» дает более щадящий прогноз погоды на выходные. Так, сегодня 18 марта днем будет тепло до +4 ℃ днем и -9 ℃ ночью. В воскресенье 19 марта похолодает до -2 ℃ днем и -4 ℃ ночью. В понедельник столбик термометра покажет -7 ℃ днем и -17 ℃ ночью.

Gismeteo прогнозирует похолодание в ночь с 19 на 20 марта до -15…-17 ℃. Возможны небольшие осадки в виде снега. Также смотрите предварительный прогноз погоды на лето 2023. 

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#Погода#Погода в выходные#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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