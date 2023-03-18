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Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

В Новосибирске ребенок провалился в открытый колодец на улице Дмитрия Шмонина

18 марта 2023, 03:54
Фото: ВК/АСТ-54
Неизвестно, получил ли ребенок травмы
В Кировском районе Новосибирска мальчик упал в колодец и чудом выжил, о чем рассказала мать пострадавшего в ВК-группе «АСТ-54».

Инцидент произошел 15 марта на улице Дмитрия Шмонина. Как описала ситуацию женщина, ее сын возвращался домой с занятий, идя по сугробу. В один момент он провалился в открытый колодец без крышки и чудом выжил.

Мальчик был вместе с другом, поэтом тот оперативно позвал на помощь своего отца. Мужчина спустился в колодец и вытащил школьника. Как отметил спаситель ребенка, глубина там была приличной.

Также мать уточнила, что обратилась в администрацию Кировского района, но результатов этого не дало. Читайте о том, как водитель такси спас случайного прохожего от гибели - мужчина провалился в люк. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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