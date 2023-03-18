В Новосибирске ребенок провалился в открытый колодец на улице Дмитрия Шмонина

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Инцидент произошел 15 марта на улице Дмитрия Шмонина. Как описала ситуацию женщина, ее сын возвращался домой с занятий, идя по сугробу. В один момент он провалился в открытый колодец без крышки и чудом выжил.
Мальчик был вместе с другом, поэтом тот оперативно позвал на помощь своего отца. Мужчина спустился в колодец и вытащил школьника. Как отметил спаситель ребенка, глубина там была приличной.
Также мать уточнила, что обратилась в администрацию Кировского района, но результатов этого не дало. Читайте о том, как водитель такси спас случайного прохожего от гибели - мужчина провалился в люк.