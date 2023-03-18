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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда вышла на прогулку с медвежатами

18 марта 2023, 10:01
Фото: Новосибирский зоопарк
Медведица гуляла с детенышами
Белая медведица Герда прогулялась с медвежатами-двойняшками в солнечную погоду, а милыми кадрами поделился Новосибирский зоопарк в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как малыши играют и резвятся в снегу. Звери смогли насладиться весенним солнцем под теплую погоду.

Отметим, что медвежата родились в декабре прошлого года. На первую прогулку они вышли в начале марта.

Животные – двойняшки. Весили при рождении они около 500 граммов. Имена детенышам еще не давали.

Родители медвежат – Кай и Герда, живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Они уже не первый раз разводят потомство.

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда вышла на прогулку с медвежатами
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Появилось фото медведицы Герды с малышами в Новосибирском зоопарке
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#Эмилия Губарева#Животные#Зоопарк#Общество#Город#Новосибирск#Видео
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