В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда вышла на прогулку с медвежатами

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
На кадрах видно, как малыши играют и резвятся в снегу. Звери смогли насладиться весенним солнцем под теплую погоду.
Отметим, что медвежата родились в декабре прошлого года. На первую прогулку они вышли в начале марта.
Животные – двойняшки. Весили при рождении они около 500 граммов. Имена детенышам еще не давали.
Родители медвежат – Кай и Герда, живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Они уже не первый раз разводят потомство.