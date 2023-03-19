Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил начать проверку предполагаемых нарушений прав многодетной семьи из Новосибирской области. Поводом послужило обращение многодетной матери в интернет-приемную ведомства в социальной сети "ВКонтакте". Женщина написала, что ее семья признана малоимущей, стоит в очереди на получение жилья с 2007 года, в очереди на получение земельного участка с 2012 года. Но до сих пор местные власти многодетным так ничего и не выделили, а на все их жалобы приходят только отписки.