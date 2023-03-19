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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Бастрыкин поручил проверить нарушения прав многодетной семьи из Новосибирской области

19 марта 2023, 11:04
Фото: 1MI
Следователи проверят деятельность местных чиновников

Глава Следкома Бастрыкин заинтересовался жалобой многодетной семьи из НСО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по жалобе многодетной матери на то, что ее семье не дают положенную по закону квартиру и земельный участок

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил начать проверку предполагаемых нарушений прав многодетной семьи из Новосибирской области. Поводом послужило обращение многодетной матери в интернет-приемную ведомства в социальной сети "ВКонтакте". Женщина написала, что ее семья признана малоимущей, стоит в очереди на получение жилья с 2007 года, в очереди на получение земельного участка с 2012 года. Но до сих пор местные власти многодетным так ничего и не выделили, а на все их жалобы приходят только отписки.

По результатам проверки исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталий Зарипов должен будет отчитаться о принятом процессуальном решении, говорится в сообщении ведомства.

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#Следком#Многодетные#Жалоба#Общество#Новосибирская область#Бастрыкин
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