Раньше на этом месте хотели построить спортивную площадку, но мэрия отказала в выдаче разрешения, аргументировав отказ тем, что под землей проходят множественные коммуникации, сообщает издание НГС. Многие местные жители против появления у себя под окнами объекта культа, однако жалуются, что не могут выразить свое мнение на сайте, поскольку тот работает с перебоями.