Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На сайте "Электронная демократия" проходят общественные обсуждения перезонирования земельного участка на Станиславском жилмассиве. Мэрия Новосибирска предлагает изменить статус с зоны отдыха и оздоровления на зону для осуществления религиозных обрядов. Власти предполагают отдать участок, где сейчас находится небольшой продуктовый магазин "Улыбка", под строительство часовни с воскресной школой.
Раньше на этом месте хотели построить спортивную площадку, но мэрия отказала в выдаче разрешения, аргументировав отказ тем, что под землей проходят множественные коммуникации, сообщает издание НГС. Многие местные жители против появления у себя под окнами объекта культа, однако жалуются, что не могут выразить свое мнение на сайте, поскольку тот работает с перебоями.