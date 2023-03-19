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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Часовню вместо зоны отдыха намерены построить в Новосибирске

19 марта 2023, 12:02
Фото: 1MI
Появление религиозного объекта не радует местных жителей

Чсовню под окнами домов хотят построить на Станиславском жилмассиве в Новосибирске

На Станиславском жилмассиве власти Новосибирска намерены отдать землю, которые имеет статус зоны отдыха и оздоровления, под строительство православной часовни. Местные жители не в восторге от таких планов

На сайте "Электронная демократия" проходят общественные обсуждения перезонирования земельного участка на Станиславском жилмассиве. Мэрия Новосибирска предлагает изменить статус с зоны отдыха и оздоровления на зону для осуществления религиозных обрядов. Власти предполагают отдать участок, где сейчас находится небольшой продуктовый магазин "Улыбка", под строительство часовни с воскресной школой.

Раньше на этом месте хотели построить спортивную площадку, но мэрия отказала в выдаче разрешения, аргументировав отказ тем, что под землей проходят множественные коммуникации, сообщает издание НГС. Многие местные жители против появления у себя под окнами объекта культа, однако жалуются, что не могут выразить свое мнение на сайте, поскольку тот работает с перебоями.

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#Церковь#Общественные обсуждения#Часовня#Общество#Новосибирск
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