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Published Сегодня, 04:43

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Гражданский активист требует отменить выборы горсовета в Новосибирске

19 марта 2023, 04:43
Фото: atas.info
Ерлан Байжанов считает выборы горсовета бесполезными

В Новосибирске предложено отменить выборы горсовета вслед за отменой выборов мэра

Отменить выборы в Совет депутатов Новосибирска предлагает известный общественник и журналист Ерлан Байжанов. По его мнению, это необходимо сделать по аналогии с отменой выборов главы муниципалитета

Выборы депутатов городского совета Новосибирска следует отменить, как это сделали с прямыми выборами мэра, считает гражданский активист и журналист Ерлан Байжанов. Соответствующую петицию к региональному Законодательному собранию активист разместил на площадке change.org. Он напоминает, что один из мотивов отмены выборов главы муниципалитета была низкая явка. Однако на выборах представительного органа местного самоуправления явка еще ниже. Петиция написана в шутливом тоне, однако, как пояснил ее автор, затрагивает серьезный вопрос функционирования системы управления городом.

"Говорят, что в каждой шутке есть доля правды. А в нашем случае эта доля правды – 80% избирателей, которые не ходят и на выборы мэра, и на выборы депутатов горсовета. Низкая явка была главным аргументом при отмене прямых выборов мэра. Поэтому, коль скоро отменили мэрские выборы, то вполне логично отменить и прямые выборы депутатов горсовета", - заявил Ерлан Байжанов редакции Atas.info.
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Кроме того, отмечает Байжанов, согласно уже принятым изменениям, депутаты горсовета должны утверждать кандидатуру мэра, представленную конкурсной комиссией. Так что логично, что и депутаты должны быть отобраны по конкурсу и утверждены решением Заксобрания Новосибирской области.

А сэкономленные на отмене дорогостоящей выборной кампании деньги можно направить на решение насущных городских проблем, добавляет активист.

Петиция опубликована утром в воскресенье, 19 марта и уже вызвала отклики горожан.

"Совет депутатов города абсолютно дискредитировал себя, мало того что это сборище действует только в интересах бизнеса, застройщиков в ущерб городу и его жителям. Так же плевок всем жителям это ежегодная оценка работы мэра. Город, благодаря действиям и решениям горсовета, работе мэра и его компании деградирует, идет планомерное уничтожение комфортной городской среды", - прокомментировал инициативу борец с точечной застройкой Новосибирска Евгений Белокриницкий

 

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