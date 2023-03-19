Выборы депутатов городского совета Новосибирска следует отменить, как это сделали с прямыми выборами мэра, считает гражданский активист и журналист Ерлан Байжанов. Соответствующую петицию к региональному Законодательному собранию активист разместил на площадке change.org. Он напоминает, что один из мотивов отмены выборов главы муниципалитета была низкая явка. Однако на выборах представительного органа местного самоуправления явка еще ниже. Петиция написана в шутливом тоне, однако, как пояснил ее автор, затрагивает серьезный вопрос функционирования системы управления городом.