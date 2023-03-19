Позже в региональном управлении ГИБДД уточнили, что инцидент произошел поздно вечером 17 марта. Водитель японского автомобиля врезался в стоящий автомобиль полиции, у которого были включены проблесковые маячки. После чего машина дорожных инспекторов врезалась в припаркованный перед ней УАЗ. "Оформлено ДТП с материальным ущербом", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что водитель "Тойоты" был трезв.