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В Новосибирске патрульный автомобиль ГИБДД попал в аварию на Бердском шоссе

19 марта 2023, 02:46
Фото: 1MI
Все уастники аварии были трезвы

Патрульный автомобиль ГИБДД попал в аварию в Новосибирске

Автомобиль дорожной полиции оказался разбит спереди и сзади. Пострадавших в ДТП нет

Как сообщили очевидцы, авария с участием патрульной машины ГИБДД произошла на Бердском шоссе в районе поворота на микрорайон Нижняя Ельцовка. Информация об этом опубликована в паблике АСТ-54 вечером в субботу, 18 марта. На видео, снятом на камеру мобильного телефона, видно, что пострадали три автомобиля – полицейский, отечественный УАЗ и легковая "Тойота".

Позже в региональном управлении ГИБДД уточнили, что инцидент произошел поздно вечером 17 марта. Водитель японского автомобиля врезался в стоящий автомобиль полиции, у которого были включены проблесковые маячки. После чего машина дорожных инспекторов врезалась в припаркованный перед ней УАЗ. "Оформлено ДТП с материальным ущербом", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается, что водитель "Тойоты" был трезв.

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#ДТП#Гибдд#Авария#Происшествия#Новосибирск
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