По итогам 2002 года наиболее заметный рост цен на квартиры в сегменте вторичного рынка зафиксирован в Советском районе Новосибирска. Здесь жилье за год подорожало на 16,3%, средняя стоимость квадратного метра составила почти 120 тысяч рублей. Аналогичное подорожание зафиксировано в Октябрьском районе, но там стоимость квадратного метра несколько меньше – 118,7 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров подорожания "вторички" Кировский район. Здесь рост составил 14,5%, но при этом жилье остается самым доступным в городе - итоговая стоимость квадратного метра составляет 94,8 тысяч рублей.