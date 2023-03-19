Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
По итогам 2002 года наиболее заметный рост цен на квартиры в сегменте вторичного рынка зафиксирован в Советском районе Новосибирска. Здесь жилье за год подорожало на 16,3%, средняя стоимость квадратного метра составила почти 120 тысяч рублей. Аналогичное подорожание зафиксировано в Октябрьском районе, но там стоимость квадратного метра несколько меньше – 118,7 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров подорожания "вторички" Кировский район. Здесь рост составил 14,5%, но при этом жилье остается самым доступным в городе - итоговая стоимость квадратного метра составляет 94,8 тысяч рублей.
Менее всего готовые квартиры подорожали в Дзержинском районе. Здесь годовой рост цен составил 9,7%, а средняя стоимость одного квадратного метра по итогам 2022 года – 111,6 тысяч рублей. Об этом сообщает "РБК-Новосибирск" со ссылкой на данные агентства недвижимости ЦИАН.