atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Вторичное жилье дорожает в Новосибирске: в каких районах самый большой рост

19 марта 2023, 03:06
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сильнее всего "вторичка" подорожала в Академгородке

В Новосибирске назвали районы, где вторичное жилье максимально подорожало

В среднем рост цен на "вторичку" по итогам 2022 года в Новосибирске составил 13%. При этом заметен серьезный разброс цен по районам города

По итогам 2002 года наиболее заметный рост цен на квартиры в сегменте вторичного рынка зафиксирован в Советском районе Новосибирска. Здесь жилье за год подорожало на 16,3%, средняя стоимость квадратного метра составила почти 120 тысяч рублей. Аналогичное подорожание зафиксировано в Октябрьском районе, но там стоимость квадратного метра несколько меньше – 118,7 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров подорожания "вторички" Кировский район. Здесь рост составил 14,5%, но при этом жилье остается самым доступным в городе -  итоговая стоимость квадратного метра составляет 94,8 тысяч рублей.

Менее всего готовые квартиры подорожали в Дзержинском районе. Здесь годовой рост цен составил 9,7%, а средняя стоимость одного квадратного метра по итогам 2022 года – 111,6 тысяч рублей. Об этом сообщает "РБК-Новосибирск" со ссылкой на данные агентства недвижимости ЦИАН.

Читайте также:
Средняя стоимость жилья в Новосибирске превысила 100 тыс. рублей за квадратный метрКарта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центрыАварийные бараки заменят на многоэтажный жилой комплекс в Новосибирске
#Жилье#Цены#Вторичка#Город#Новосибирск
Подпишитесь
В мэрии Новосибирска сравнили пешеходную улицу Ленина с Красной площадью
17 марта 18:10
«Нищета и смех»: новосибирцы в соцсетях ехидничают над грабежом банка «Левобережный»
17 марта 13:16
Пригожин назвал число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 13:48
Дешевые копии резиновых сапог от Bottega Veneta скупают в Новосибирске
Вчера, 06:35
Между нами тает лед: новосибирские депутаты растопили гололед огнеметом
Вчера, 02:37
Мать 7 детей подралась в лифте со старшей по дому на Романтиков в Новосибирске
Вчера, 04:19