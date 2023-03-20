361 общественное пространство и 1155 дворов благоустроены в Новосибирской области

Комфортное проживание в городах и сёлах невозможно без ликвидации аварийного жилищного фонда. Новосибирская область реализует федеральной проект в ускоренном режиме. В период 2020-2022 гг. в регионе планировалось расселить 4 тысячи 430 человек из аварийного жилищного фонда площадью порядка 80 тысяч квадратных метров. Сейчас фактически расселено более 5 с половиной тысяч жителей – это 124% от плана. В 2023 году должно быть завершено расселение всего жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.