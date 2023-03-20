atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

45-летний военнослужащий из Бердска Юрий Оричак погиб в зоне СВО

20 марта 2023, 06:16
Фото: Администрация Бердска, 1MI
Дата гибели бойца не названа
Военнослужащий из Бердска Новосибирской области погиб в зоне проведения спецоперации, о чем говорится на сайте местной администрации.

Как уточнили в администрации, Юрий Оричак родился 27 декабря 1977 года в городе Пугачев Саратовской области. В 1994 году семья Юрия переехала в Бердск. Подполковник окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт).

Мужчина участвовал в боевых действиях в Чечне и на территории Сирии. В феврале 2022 года отправился на СВО. Погиб Юрий при исполнении воинского долга.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 21 марта 2023 года с 12.00 до 13.00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

Также ранее мы опубликовали фотографии могил на бердском кладбище - там похоронены бойцы СВО. 

Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
Узнать подробнее
Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Город#Спецоперация#Бердск#Новосибирская область
Подпишитесь
В мэрии Новосибирска сравнили пешеходную улицу Ленина с Красной площадью
17 марта 18:10
Вторичное жилье дорожает в Новосибирске: в каких районах самый большой рост
Вчера, 03:06
«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G
Сегодня, 06:02
Мороз до -20 ℃ ударил по Новосибирской области 20 марта
Сегодня, 01:58
Театр Афанасьева дал первый спектакль на собственной сцене в Новосибирске
Вчера, 11:32
В Новосибирске поймали сбежавшего из психбольницы №6 пациента
Сегодня, 05:43