45-летний военнослужащий из Бердска Юрий Оричак погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Как уточнили в администрации, Юрий Оричак родился 27 декабря 1977 года в городе Пугачев Саратовской области. В 1994 году семья Юрия переехала в Бердск. Подполковник окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт).
Мужчина участвовал в боевых действиях в Чечне и на территории Сирии. В феврале 2022 года отправился на СВО. Погиб Юрий при исполнении воинского долга.
Церемония прощания с военнослужащим состоится 21 марта 2023 года с 12.00 до 13.00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).
Также ранее мы опубликовали фотографии могил на бердском кладбище - там похоронены бойцы СВО.