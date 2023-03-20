Эксперт рассказал, какие углеводы разрешены при сахарном диабете

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По его словам, ключевым принципом диеты является ограничение потребления углеводов. Это источник энергии для организма, но при диабете они приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Поэтому при сахарном диабете нужно ограничить потребление продуктов, в состав которых входят быстро усваиваемые углеводы: сахар, мед, сладости, белый хлеб, макароны, соки, рис. Об этом пишет pravda.ru.
При этом некоторые из углеводов разрешены при сахарном диабете. Это продукты, содержащие медленно усваиваемые углеводы: овощи, фрукты, бобовые, злаки и цельнозерновые продукты. В их состав входят минералы, клетчатка, витамины.
Белки усваиваются медленнее, по сравнению с углеводами. Также белки дают чувство насыщенности на более длительный период времени.
Немаловажно контролировать число потребляемых жиров, которые являются ключевым источником энергии, но его потребление следует ограничить, поскольку это может привести к ожирению.
Важно соблюдать режим приема пищи, чтобы избежать колебаний уровня сахара в крови и следить за размерами порций. Нельзя переедать.
Диету составляет врач индивидуально для каждого пациента. Перед тем, как изменить рацион питания, нужно проконсультироваться со специалистом.
При этом эксперт уверен, что диету нужно совмещать с физической активностью, лекарствами и постоянным мониторингом уровня сахара в крови.