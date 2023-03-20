Эксперт рассказал, какие углеводы разрешены при сахарном диабете

По его словам, ключевым принципом диеты является ограничение потребления углеводов. Это источник энергии для организма, но при диабете они приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Поэтому при сахарном диабете нужно ограничить потребление продуктов, в состав которых входят быстро усваиваемые углеводы: сахар, мед, сладости, белый хлеб, макароны, соки, рис. Об этом пишет pravda.ru.