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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Хаос на перекрестке с новым режимом работы светофора возмутил автомобилистов

20 марта 2023, 09:24
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Проблемный перекресток на пересечении улиц Ленина и Советской
Светофор на перекрестке улиц Ленина и Советской работает в новом режиме — зеленый свет включается для пешеходов одновременно в двух направлениях. Мнение жителей города и общественников: пешеходы не успевают, автомобилисты вынуждены дольше ждать своей очереди, растут пробки, перекресток стал опаснее.

«Это нововведение привело к хаосу в движении пешеходов через перекресток — большинство просто переходит его наискосок, не успевая это сделать за отведенные 16 секунд. Фаза желтого света сокращена до минимума, когда загорается зеленый автомобили все еще завершают движение, в результате время на переход для пешеходов еще сокращается. Не понятно, на каком основании вводят такие изменения», — считает общественник Новосибирска Владимир Кириллов.

Так же он добавил, что провел собственное расследование и выяснил, что режим работы светофора изменен без согласования с департаментом транспорта. По мнению Владимира Кириллова, такие решения должны приниматься не руководством ГИБДД, а точно просчитываться Городским центром организации дорожного движения.

Новосибирская область входит в пятерку худших по аварийности на дорогах городов в России, и такие решения не добавляют безопасности.

В Новосибирске в подобном режиме, когда зеленый свет горит для пешеходов в двух направлениях движения, работает на нескольких перекрестках:

В Заельцовском районе:

  • ул. Дачная — ул. Дмитрия Донского;

В Советском районе:

  • ул. Золотодолинская — Морской Проспект;
  • ул. Жемчужная — Морской проспект;
  • ул. Ильича — Морской проспект;
  • ул. Пирогова — Университетский проспект;

В Дзержинском районе:

  • Гоголя — Красина;

В Центральном районе:

  • ул. Крылова — ул. О. Жилиной;
  • ул. Фрунзе — ул. Каменская;
  • ул. Советская — ул. Романова;
  • ул. Каменская — ул. Орджоникидзе.
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#Ольга Храмушкина#ПДД#Светофор#Перекресток#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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