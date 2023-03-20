«Это нововведение привело к хаосу в движении пешеходов через перекресток — большинство просто переходит его наискосок, не успевая это сделать за отведенные 16 секунд. Фаза желтого света сокращена до минимума, когда загорается зеленый автомобили все еще завершают движение, в результате время на переход для пешеходов еще сокращается. Не понятно, на каком основании вводят такие изменения», — считает общественник Новосибирска Владимир Кириллов.