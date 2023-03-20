Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
«Это нововведение привело к хаосу в движении пешеходов через перекресток — большинство просто переходит его наискосок, не успевая это сделать за отведенные 16 секунд. Фаза желтого света сокращена до минимума, когда загорается зеленый автомобили все еще завершают движение, в результате время на переход для пешеходов еще сокращается. Не понятно, на каком основании вводят такие изменения», — считает общественник Новосибирска Владимир Кириллов.
Так же он добавил, что провел собственное расследование и выяснил, что режим работы светофора изменен без согласования с департаментом транспорта. По мнению Владимира Кириллова, такие решения должны приниматься не руководством ГИБДД, а точно просчитываться Городским центром организации дорожного движения.
Новосибирская область входит в пятерку худших по аварийности на дорогах городов в России, и такие решения не добавляют безопасности.
В Новосибирске в подобном режиме, когда зеленый свет горит для пешеходов в двух направлениях движения, работает на нескольких перекрестках:
В Заельцовском районе:
В Советском районе:
В Дзержинском районе:
В Центральном районе:
Для повышения уровня безопасности в Новосибирске выделено 394 млн рублей на установку камер видеофиксации. Но это не всегда работает, так как водители, нарушающие ПДД, прячут номера от камер.