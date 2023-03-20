Каких студентов лишают отсрочки и призывают в армию - рассказал проректор НГТУ Чернов

Проектор НГТУ Чернов объяснил, каких студентов лишают отсрочки от армии

Студенты крупных вузов в Новосибирске на днях начали получать повестки в военкомат и нагонять панику в соцсетях. На пустом ли месте возникла тревожность, все ли студенты имеют отсрочку от армии, рассказал проректор по учебной работе НГТУ Сергей Чернов.