Каких студентов лишают отсрочки и призывают в армию - рассказал проректор НГТУ Чернов

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
«Когда студент поступает в университет на очную форму обучения ему предоставляется отсрочка от армии. Он может потерять отсрочку, если будет отчислен. Если ученик восстановится в вузе и снова придет повестка, он должен будет уйти в академический отпуск по причине призыва», - пояснил журналисту Atas.info проректор в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Чернов отметил, что рассылка повесток — это плановая, ежегодная ситуация. Он также добавил, что многие окончившие вуз специалисты получили бронь от частичной мобилизации, когда устроились на оборонно-промышленные предприятия Сибири.
Напомним, как сообщалось ранее, повестки в военкомат пришли 32 студентам НГТУ из 13 тысяч учащихся. Никого не призвали.