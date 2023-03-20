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Каких студентов лишают отсрочки и призывают в армию - рассказал проректор НГТУ Чернов

20 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI
Какие студенты могут потерять отсрочку от армии в Новосибирске

Проектор НГТУ Чернов объяснил, каких студентов лишают отсрочки от армии

Студенты крупных вузов в Новосибирске на днях начали получать повестки в военкомат и нагонять панику в соцсетях. На пустом ли месте возникла тревожность, все ли студенты имеют отсрочку от армии, рассказал проректор по учебной работе НГТУ Сергей Чернов.
«Когда студент поступает в университет на очную форму обучения ему предоставляется отсрочка от армии. Он может потерять отсрочку, если будет отчислен. Если ученик восстановится в вузе и снова придет повестка, он должен будет уйти в академический отпуск по причине призыва», - пояснил журналисту Atas.info проректор в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Чернов отметил, что рассылка повесток — это плановая, ежегодная ситуация. Он также добавил, что многие окончившие вуз специалисты получили бронь от частичной мобилизации, когда устроились на оборонно-промышленные предприятия Сибири.

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Напомним, как сообщалось ранее, повестки в военкомат пришли 32 студентам НГТУ из 13 тысяч учащихся. Никого не призвали.

#Алина Шефер#Общество#Студент#Отсрочка#Частичная мобилизация#Новосибирск#Новосибирская область
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