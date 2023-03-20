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Published Сегодня, 01:58

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Мороз до -20 ℃ ударил по Новосибирской области 20 марта

20 марта 2023, 01:58
Фото: 1MI
Морозы вернулись в регион
Ночью и утром 20 марта в Новосибирской области резко похолодало до -20 ℃, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

После весеннего потепления, в регион вернулось похолодание. Холодный фронт принес в область арктический воздух, рассказали ранее в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Днем столбик термометра покажет -6 ℃. Осадков не ожидается. Потепление вернется в регион к концу недели.

По данным «Яндекс. Погоды», утром в Новосибирске -17 ℃, после 14 часов потеплеет до -6 ℃. Ночью 21 марта похолодает до -11 ℃, а днем этого дня потеплеет до -7 ℃.

Gismeteo свидетельствует о потеплении 20 марта днем до -7 ℃. 21 марта похолодает до -11 ℃. Осадков не ожидается, но будет не солнечно. Ранее был опубликован прогноз погоды на лето 2023. 

Бесконечные ливни: опубликован прогноз погоды на лето 2023 года в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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