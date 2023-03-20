Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
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После весеннего потепления, в регион вернулось похолодание. Холодный фронт принес в область арктический воздух, рассказали ранее в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Днем столбик термометра покажет -6 ℃. Осадков не ожидается. Потепление вернется в регион к концу недели.
По данным «Яндекс. Погоды», утром в Новосибирске -17 ℃, после 14 часов потеплеет до -6 ℃. Ночью 21 марта похолодает до -11 ℃, а днем этого дня потеплеет до -7 ℃.
Gismeteo свидетельствует о потеплении 20 марта днем до -7 ℃. 21 марта похолодает до -11 ℃. Осадков не ожидается, но будет не солнечно. Ранее был опубликован прогноз погоды на лето 2023.