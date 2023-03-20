Весенне равноденствие в 2023 году в Новосибирске начнется 21 марта в 04:24 по местному времени, рассказал Atas.info специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. По словам эксперта именно это событие, когда день и ночь становятся равными по своей продолжительности, считается началом астрономической весны. Солнце переходит из южного в северное небесное полушарие.