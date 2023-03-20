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Весенне равноденствие в 2023 году в Новосибирске начнется 21 марта в 04:24 по местному времени, рассказал Atas.info специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. По словам эксперта именно это событие, когда день и ночь становятся равными по своей продолжительности, считается началом астрономической весны. Солнце переходит из южного в северное небесное полушарие.
"В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, и солнечные лучи падают отвесно Землю. Далее день начнет увеличиваться, а ночь сокращаться. Именно день весеннего равноденствия, когда свет одерживает верх над тьмой, у многих народов ранее считался началом нового года", - сообщил Кашин.
Астрономическая весна закончится 21 июня, в 21:57 – это момент летнего солнцестояния, после которого начинается обратный процесс – день сокращается, а продолжительность темного времени суток увеличивается. Таким образом, продолжительность астрономической весны составит 92 дня и 17 часов.
Ранее мы рассказывали о традиционных обрядах в день весеннего равноденствия, что можно, а что нельзя по приметам делать в этот день.