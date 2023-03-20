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Названы востребованные специальности с бронью на заводах ОПК в Новосибирске

20 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI
Какие специалисты получают бронь, работая в ОПК в Новосибирске.
Бронь от частичной мобилизации получают востребованные специалисты предприятий ОПК в Новосибирске. Многие из таких работников - выпускники НГТУ. Их специальности перечислил проректор по учебной работе вуза Сергей Чернов.

На сегодняшний день предприятия оборонно-промышленного комплекса бронируют от призыва сотрудников IT-сферы, конструкторов, электроэнергетиков, электротехников. Сейчас это самые востребованные специальности.

«Во многих ОПК есть потребность в выпускниках IT-специальностей, также в авиаконструкторах. В 2023 году появились новые популярные направления – биофизики и биохимики. В 2024-м планируем открыть одну группу, численностью около 25 человек, на дисциплину - операторы дронов», - ответил на вопрос Atas.info Сергей Чернов на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что на оборонных предприятиях по целевому направлению работают многие выпускники и студенты НГТУ. Перед директорами по персоналу ОПК стоит задача забронировать значимых специалистов, что и они делают в 90% случаях.

Напомним, на прошлой недели 32 студента НГТУ получили повестки в военкомат. Ситуацию назвали традиционной в вузе.

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#Алина Шефер#Бронь#Частичная мобилизация#ОПК#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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