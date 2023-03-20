Названы востребованные специальности с бронью на заводах ОПК в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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На сегодняшний день предприятия оборонно-промышленного комплекса бронируют от призыва сотрудников IT-сферы, конструкторов, электроэнергетиков, электротехников. Сейчас это самые востребованные специальности.
«Во многих ОПК есть потребность в выпускниках IT-специальностей, также в авиаконструкторах. В 2023 году появились новые популярные направления – биофизики и биохимики. В 2024-м планируем открыть одну группу, численностью около 25 человек, на дисциплину - операторы дронов», - ответил на вопрос Atas.info Сергей Чернов на пресс-конференции в ТАСС.
Он добавил, что на оборонных предприятиях по целевому направлению работают многие выпускники и студенты НГТУ. Перед директорами по персоналу ОПК стоит задача забронировать значимых специалистов, что и они делают в 90% случаях.
Напомним, на прошлой недели 32 студента НГТУ получили повестки в военкомат. Ситуацию назвали традиционной в вузе.