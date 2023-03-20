Новосибирцы раскупили все VIP-билеты за 7 тысяч на концерт Киркорова

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Концерт артиста Филиппа Киркорова состоится в Новосибирске 5 апреля на «Локомотив-арене». Зрители уже раскупили все VIP-билеты – их не смутила даже приличная цена в 7 тысяч рублей.
Однако все же места на выступление певца остались – вдали от сцены есть билеты за 2 200 рублей, а ближе к первому ряду партера - за 6 тысяч рублей.
Напомним, что ранее православные активисты требовали отменить концерт знаменитости. Причиной тому стал номер артиста в 2022 году – Киркоров станцевал на христианском кресте. Однако власти Новосибирской области не нашли причин для отмены концерта.