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Новосибирцы раскупили все VIP-билеты за 7 тысяч на концерт Киркорова

20 марта 2023, 08:46
Фото: Okras, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, через Викисклад
Киркоров выступит в столице Сибири в начале апреля
В Новосибирске раскупили все дорогие места на концерт певца Филиппа Киркорова после скандала с православными активистами.

Концерт артиста Филиппа Киркорова состоится в Новосибирске 5 апреля на «Локомотив-арене». Зрители уже раскупили все VIP-билеты – их не смутила даже приличная цена в 7 тысяч рублей.

Однако все же места на выступление певца остались – вдали от сцены есть билеты за 2 200 рублей, а ближе к первому ряду партера  - за 6 тысяч рублей.

Напомним, что ранее православные активисты требовали отменить концерт знаменитости. Причиной тому стал номер артиста в 2022 году – Киркоров станцевал на христианском кресте. Однако власти Новосибирской области не нашли причин для отмены концерта.

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#Эмилия Губарева#Филипп Киркоров#Концерт#Православные активисты#Общество#Город#Культура#Новосибирск
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