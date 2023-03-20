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Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области

20 марта 2023, 02:23
Аллея Славы - кладбище в Бердске
В Бердске на Аллее Славы похоронены военнослужащие, погибшие в зоне спецоперации. Показаны фотографии, где покоятся герои.

На городском кладбище в Бердске нашли могилы похороненных бойцов, которые погибли при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцов похоронили со всеми подобающими воинскими почестями – как героев. Издание «МК в Новосибирске» показало, как выглядит Аллея Славы в Бердске.

На каждой могиле есть цветы, венки, флаги боевых подразделений: черно-оранжевые — у бойцов ЧВК, сине-зеленые — у десантников.

За могилами следят не только родственники погибших, а также волонтеры и просто неравнодушные. Они приносят цветы и убирают снег.

Погибшие военные Погибшие военные
Погибшие военные Погибшие военные
Погибшие военные Погибшие военные
Погибшие военные Погибшие военные
Погибшие военные Погибшие военные
Погибшие военные Погибшие военные
Погибшие военные
Фото: Алексей Лукоянов / МК в Новосибирске

Также ранее мы рассказывали о погибших военнослужащих в феврале 2023. Мужчины пали смертью храбрых при выполнении боевого задания. 

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Эмилия Губарева#Бердск#Новосибирская область#Спецоперация#Общество#Город#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Кладбище
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