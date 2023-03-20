Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 06:36
На городском кладбище в Бердске нашли могилы похороненных бойцов, которые погибли при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции.
Бойцов похоронили со всеми подобающими воинскими почестями – как героев. Издание «МК в Новосибирске» показало, как выглядит Аллея Славы в Бердске.
На каждой могиле есть цветы, венки, флаги боевых подразделений: черно-оранжевые — у бойцов ЧВК, сине-зеленые — у десантников.
За могилами следят не только родственники погибших, а также волонтеры и просто неравнодушные. Они приносят цветы и убирают снег.
Также ранее мы рассказывали о погибших военнослужащих в феврале 2023. Мужчины пали смертью храбрых при выполнении боевого задания.