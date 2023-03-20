atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Отношения России и стран Центральной Азии вышли на новый уровень в условиях санкций

20 марта 2023, 04:13
Фото: 1MI
Узбекистан - один из основных поставщиков фруктов в Россию, с введением санкций экспорт в Россию вырос.
17 марта участники Круглого стола «Экономические факторы межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии» в НГУЭиУ обсудили возможности развития отношений стран Центральной Азии, рассказали о взаимодействии стран этого региона с Россией в условиях санкций.

— Расскажите о перспективах сотрудничества России и стран Центральной Азии в условиях санкций? Не даст ли это новый толчок развитию отношений?

— Санкции преследовали цель разъединения Центральной Азии и России, но мы можем использовать их как возможность укрепить отношения между нашими странами. На самом деле, границы между нашими странами условны, и у нас есть все для торговли — товары, ресурсы, в том числе, трудовые. Ситуация с санкциями привела к росту несырьевого экспорта из Казахстана, что в целом очень положительно для развития экономики, — отметила Сысоева Ригина, постдокторант Комитета науки и образования Республики Казахстан.

Также представитель Казахстана отметила, что в стране созданы большие возможности для ведения бизнеса, свободные экономические зоны — все это изначально разрабатывалось для европейских и американских компаний. Но они не особо этим пользовались, так как не заинтересованы в создании производственных компаний, их больше интересовало развитие сырьевого сектора. Зашедшие на рынок российские инвесторы, предприниматели обратили внимание на эти возможности именно с точки зрения ведения бизнеса.

Важно находить людей, которые заинтересованы в развитии бизнеса и строить отношения между странами за счет открытия совместных предприятий.

В Новосибирске прогнозируют дефицит сметаны и сыра из-за санкций
Узнать подробнее

«Введение санкций увеличило объем торговли между Киргизской Республикой и Россией, в основном это произошло за счет параллельного импорта.

Россия получает возможность покупки товаров, от поставок которых отказались страны запада, Киргизская Республика получает возможность увеличить экспорт и развивать торговые отношения с Россией, можно сказать, что это win-win стратегия, когда оба участника выигрывают от неблагоприятных, на первый взгляд, условий санкций», — рассказал Азирет Жанобеков, научный сотрудник факультета экономики Киргизско-российского славянского университета.
Россияне останутся без iPhone из-за новых санкций США
Узнать подробнее

Своим видением развития отношений России и Узбекистана поделилась Гулчехра Нигматуллаева, старший преподаватель кафедры экономики отраслей Ташкентского государственного экономического университета: «В условиях санкций, которые изначально предполагали закрытие для России внешних рынков, не произошло каких-то существенных изменений торговых отношений с Узбекистаном.

Все отрасли экономики, особенно электроэнергетика, нефтегазовая сфера связаны с Российской Федерацией. У нас планируется строительство атомной электростанции, подписано соглашение с «Росатомом». В 2029 году станция будет введена в эксплуатацию. Уже только это говорит о необходимости дальнейшего сотрудничества Узбекистана и России.

Отношения с Россией влияют на качество жизни населения Узбекистана, так как большая доля экспорта идет именно в Россию, в том числе, продукция сельского хозяйства».

Таким образом, многие участники Круглого стола отметили, что санкции положительно отразились на развитии отношений России и стран Центральной Азии - выросли объемы торговли, повысился интерес стран друг другу в связи с новыми возможностями взаимодействия.

#Общество#Торговля#Параллельный импорт#Бизнес#Экономика#Узбекистан#Казахстан#Россия#Новосибирская область
Подпишитесь
В мэрии Новосибирска сравнили пешеходную улицу Ленина с Красной площадью
17 марта 18:10
Вторичное жилье дорожает в Новосибирске: в каких районах самый большой рост
Вчера, 03:06
Пригожин назвал число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
18 марта 13:48
Мороз до -20 ℃ ударил по Новосибирской области 20 марта
Сегодня, 01:58
Театр Афанасьева дал первый спектакль на собственной сцене в Новосибирске
Вчера, 11:32
В Новосибирске пациент сбежал из психиатрической больницы на Тульской
Сегодня, 01:29