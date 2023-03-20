Также представитель Казахстана отметила, что в стране созданы большие возможности для ведения бизнеса, свободные экономические зоны — все это изначально разрабатывалось для европейских и американских компаний. Но они не особо этим пользовались, так как не заинтересованы в создании производственных компаний, их больше интересовало развитие сырьевого сектора. Зашедшие на рынок российские инвесторы, предприниматели обратили внимание на эти возможности именно с точки зрения ведения бизнеса.