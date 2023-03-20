Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
— Расскажите о перспективах сотрудничества России и стран Центральной Азии в условиях санкций? Не даст ли это новый толчок развитию отношений?
— Санкции преследовали цель разъединения Центральной Азии и России, но мы можем использовать их как возможность укрепить отношения между нашими странами. На самом деле, границы между нашими странами условны, и у нас есть все для торговли — товары, ресурсы, в том числе, трудовые. Ситуация с санкциями привела к росту несырьевого экспорта из Казахстана, что в целом очень положительно для развития экономики, — отметила Сысоева Ригина, постдокторант Комитета науки и образования Республики Казахстан.
Также представитель Казахстана отметила, что в стране созданы большие возможности для ведения бизнеса, свободные экономические зоны — все это изначально разрабатывалось для европейских и американских компаний. Но они не особо этим пользовались, так как не заинтересованы в создании производственных компаний, их больше интересовало развитие сырьевого сектора. Зашедшие на рынок российские инвесторы, предприниматели обратили внимание на эти возможности именно с точки зрения ведения бизнеса.
Важно находить людей, которые заинтересованы в развитии бизнеса и строить отношения между странами за счет открытия совместных предприятий.
«Введение санкций увеличило объем торговли между Киргизской Республикой и Россией, в основном это произошло за счет параллельного импорта.
Россия получает возможность покупки товаров, от поставок которых отказались страны запада, Киргизская Республика получает возможность увеличить экспорт и развивать торговые отношения с Россией, можно сказать, что это win-win стратегия, когда оба участника выигрывают от неблагоприятных, на первый взгляд, условий санкций», — рассказал Азирет Жанобеков, научный сотрудник факультета экономики Киргизско-российского славянского университета.
Своим видением развития отношений России и Узбекистана поделилась Гулчехра Нигматуллаева, старший преподаватель кафедры экономики отраслей Ташкентского государственного экономического университета: «В условиях санкций, которые изначально предполагали закрытие для России внешних рынков, не произошло каких-то существенных изменений торговых отношений с Узбекистаном.
Все отрасли экономики, особенно электроэнергетика, нефтегазовая сфера связаны с Российской Федерацией. У нас планируется строительство атомной электростанции, подписано соглашение с «Росатомом». В 2029 году станция будет введена в эксплуатацию. Уже только это говорит о необходимости дальнейшего сотрудничества Узбекистана и России.
Отношения с Россией влияют на качество жизни населения Узбекистана, так как большая доля экспорта идет именно в Россию, в том числе, продукция сельского хозяйства».
Таким образом, многие участники Круглого стола отметили, что санкции положительно отразились на развитии отношений России и стран Центральной Азии - выросли объемы торговли, повысился интерес стран друг другу в связи с новыми возможностями взаимодействия.