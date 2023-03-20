«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G

По словам врача, на сегодняшний день все вышесказанные процедуры одни из самых востребованных. К интимной пластике чаще прибегают женщины от 45 лет (50%), и до 30 лет – таких клиенток 30%. Многие увеличивают G-точку для повышения удовольствия от секса.