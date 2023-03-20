«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Существуют проблемы, о которых женщины молчат в беседах с подругами – это дисфункции тазового дна. Чтобы исправить мешающие их сексуальной жизни недостатки, они идут на интимную пластику. Эта процедура обрела большую популярность в Новосибирске.
«Интимный филлер решает проблему недостаточного объема половых губ, их асимметрии и деформации, необходимость увеличения размера влагалища, или точки G, или головки клитора из-за низкой чувствительности. Несомненно, коррекция в нижней зоне придаст женщине уверенность в себе и сделает более сексуальной для партнера», - рассказала Atas.info доктор медицинских наук Овсянникова.
По словам врача, на сегодняшний день все вышесказанные процедуры одни из самых востребованных. К интимной пластике чаще прибегают женщины от 45 лет (50%), и до 30 лет – таких клиенток 30%. Многие увеличивают G-точку для повышения удовольствия от секса.
«Сейчас подобные проблемы – это скрытая эпидемия и она никуда не денется. Связано все с физиологией женского организма и с другими факторами – родами, физическими вмешательствами, образом жизни. Дамам нужно соблюдать гигиену, заниматься физическими упражнениями для нижнего пресса и тазового дна. Иначе это может привести к дискомфорту в интимной жизни», - пояснила специалист.
Интимная пластика делается под местным наркозом. Женщинам вводят филлеры с содержанием гиалуроновой кислоты в проблемную зону. Она синтезируется в организме, увлажняет кожу и придает интимным местам нужную форму. Эффект длится от 8 до 16 месяцев.
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