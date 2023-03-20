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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G

20 марта 2023, 06:02
Фото: 1MI
Сибирячки начали массово делать интимную пластику

В Новосибирске растет спрос на пластику и увеличение точки G

Молодые женщины в Новосибирске стали чаще делать интимную пластику из-за проблем на личном фронте. Об этом рассказала в беседе с Atas.info медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», Татьяна Овсянникова.

Существуют проблемы, о которых женщины молчат в беседах с подругами – это дисфункции тазового дна. Чтобы исправить мешающие их сексуальной жизни недостатки, они идут на интимную пластику. Эта процедура обрела большую популярность в Новосибирске.

«Интимный филлер решает проблему недостаточного объема половых губ, их асимметрии и деформации, необходимость увеличения размера влагалища, или точки G, или головки клитора из-за низкой чувствительности. Несомненно, коррекция в нижней зоне придаст женщине уверенность в себе и сделает более сексуальной для партнера», - рассказала Atas.info доктор медицинских наук Овсянникова.

По словам врача, на сегодняшний день все вышесказанные процедуры одни из самых востребованных. К интимной пластике чаще прибегают женщины от 45 лет (50%), и до 30 лет – таких клиенток 30%. Многие увеличивают G-точку для повышения удовольствия от секса.

«Сейчас подобные проблемы – это скрытая эпидемия и она никуда не денется. Связано все с физиологией женского организма и с другими факторами – родами, физическими вмешательствами, образом жизни. Дамам нужно соблюдать гигиену, заниматься физическими упражнениями для нижнего пресса и тазового дна. Иначе это может привести к дискомфорту в интимной жизни», - пояснила специалист.

Интимная пластика делается под местным наркозом. Женщинам вводят филлеры с содержанием гиалуроновой кислоты в проблемную зону. Она синтезируется в организме, увлажняет кожу и придает интимным местам нужную форму. Эффект длится от 8 до 16 месяцев.

Напомним, ранее новосибирский уролог назвал точное время продолжительности секса у мужчин.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Секс#Врач
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