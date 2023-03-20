atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Новосибирске загорелся автобус с 10 пассажирами на Богдана Хмельницкого

20 марта 2023, 03:18
Фото: ГУ МЧС Новосибирской области
Автобус № 189 вспыхнул на ходу в Новосибирске
Автобус № 189 вспыхнул во время движения на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске утром 20 марта. В салоне находились 10 пассажиров.
«Автобус начал дымить на ходу. Появились искры, потом просочился жуткий запах горелого пластика. Водитель быстро остановился, открыл нам двери и приказал немедленно выбегать. Я немного испугаться успела, но мы благополучно вышли на улицу – все закончилось хорошо», - рассказала Atas.info одна из пассажирок сгоревшего автобуса Екатерина.

Возгорание в маршрутке произошло в 9 часу утра возле остановки на улице Богдана Хмельницкого. На место меньше, чем за 5 минут приехали пожарные.

«Сгорел салон транспорта, площадью 18 кв.м. Никто не пострадал, пассажиры самостоятельно эвакуировались», - уточнили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, ранее на улице Немировича-Данченко в Новосибирске пламя охватило маршрутку, в которой находились пассажиры. 

Автобус с людьми загорелся на улице Немировича-Данченко в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Пожар#Автобус#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В мэрии Новосибирска сравнили пешеходную улицу Ленина с Красной площадью
17 марта 18:10
Вторичное жилье дорожает в Новосибирске: в каких районах самый большой рост
Вчера, 03:06
Пригожин назвал число желающих вступить в ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
18 марта 13:48
Мороз до -20 ℃ ударил по Новосибирской области 20 марта
Сегодня, 01:58
Театр Афанасьева дал первый спектакль на собственной сцене в Новосибирске
Вчера, 11:32
В Новосибирске пациент сбежал из психиатрической больницы на Тульской
Сегодня, 01:29