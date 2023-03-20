В Новосибирске загорелся автобус с 10 пассажирами на Богдана Хмельницкого

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
«Автобус начал дымить на ходу. Появились искры, потом просочился жуткий запах горелого пластика. Водитель быстро остановился, открыл нам двери и приказал немедленно выбегать. Я немного испугаться успела, но мы благополучно вышли на улицу – все закончилось хорошо», - рассказала Atas.info одна из пассажирок сгоревшего автобуса Екатерина.
Возгорание в маршрутке произошло в 9 часу утра возле остановки на улице Богдана Хмельницкого. На место меньше, чем за 5 минут приехали пожарные.
«Сгорел салон транспорта, площадью 18 кв.м. Никто не пострадал, пассажиры самостоятельно эвакуировались», - уточнили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Напомним, ранее на улице Немировича-Данченко в Новосибирске пламя охватило маршрутку, в которой находились пассажиры.