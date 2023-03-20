Выкинуло на встречку: под Новосибирском произошло ДТП с маршруткой № 11

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 05:06
Авария случилась утром 20 марта в Бердске. Судя по опубликованной информации, на улице Ленина столкнулись легковой автомобиль и общественный транспорт – маршрутка № 11.
На кадрах видно, что маршрутное такси стоит на полосе встречного движения. О пострадавших в посте не говорится. Неизвестно, находились ли в маршрутке пассажиры.
Автор публикации утверждает, что ДТП могло спровоцировать пробку, так как движение автомобилей заблокировано. В ГИБДД оперативно информацию не прокомментировали.
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