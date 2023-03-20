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Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Выкинуло на встречку: под Новосибирском произошло ДТП с маршруткой № 11

20 марта 2023, 04:47
Фото: ЧП Новосибирск/ВК
О пострадавших предварительно не сообщается

В Бердске произошло ДТП с маршруткой № 11 - что известно

В Бердске Новосибирской области произошло ДТП с участием маршрутного такси, сообщается в ВК-группе «ЧП Новосибирск».

Авария случилась утром 20 марта в Бердске. Судя по опубликованной информации, на улице Ленина столкнулись легковой автомобиль и общественный транспорт – маршрутка № 11.

На кадрах видно, что маршрутное такси стоит на полосе встречного движения. О пострадавших в посте не говорится. Неизвестно, находились ли в маршрутке пассажиры. 

Автор публикации утверждает, что ДТП могло спровоцировать пробку, так как движение автомобилей заблокировано. В ГИБДД оперативно информацию не прокомментировали.

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Также читайте о том, что в Новосибирске произошло массовое ДТП - участниками аварии стали 6 автомобилей. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область#Бердск
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