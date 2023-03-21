Аффинажный завод в Новосибирске продаст населению золотые слитки высшей пробы

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:58
«Золотые слитки будут надежно защищены специальной упаковкой, каждый из них сопроводят специальной документацией на качество изделия и факт владения. Кроме этого, мы обеспечим регистрацию покупки в Государственной интегрированной системе движения драгоценных металлов», - цитирует precedent.tv генерального директора предприятия Виталия Прохорова.
Благодаря высокому уровню безопасности на аффинажном заводе обеспечат надежное хранение золотых слитков в собственных хранилищах. Также на предприятии будут реализовывать потенциальным покупателям и слитки серебра.
Интерес инвесторов к драгоценным металлам начал расти после ужесточения санкционной политики в отношении Российской Федерации и отказа по обязательствам со стороны западных государств от выполнения обязательств в долларах и евро. Благодаря принятым изменениям в законодательстве и освобождения аффинажных заводов от НДС при сделке с физическими лицами ожидается рост ликвидности слитков и увеличения числа участников рынка драгметаллов.
Напомним, что на территории аффинажного завода рядом с ГПНТБ СО РАН собираются строить квартал элитного жилья. Само предприятие должно переехать в другое место.