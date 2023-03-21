Аффинажный завод в Новосибирске продаст населению золотые слитки высшей пробы

Интерес инвесторов к драгоценным металлам начал расти после ужесточения санкционной политики в отношении Российской Федерации и отказа по обязательствам со стороны западных государств от выполнения обязательств в долларах и евро. Благодаря принятым изменениям в законодательстве и освобождения аффинажных заводов от НДС при сделке с физическими лицами ожидается рост ликвидности слитков и увеличения числа участников рынка драгметаллов.