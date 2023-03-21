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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Без общественных слушаний перезонировали землю для полигона ТБО в Верх-Туле

21 марта 2023, 06:45
Фото: atas.info
Жители Верх-Тулы, Плотниковского и Раздольненского сельсовета ранее протестовали против появления свалок рядом с домами

Землю для мусорного полигона под Новосибирском выделили без учета мнения жителей

Сельхозземли на территории Верх-Тулинского сельсовета под Новосибирском перевели в разряд промышленных без учета мнения местных жителей. На них планируется строить завод по переработке отходов

Земельный участок площадью более 21 гектара с кадастровым номером 54:19:062501:17 рядом с селом Верх-Тула в Новосибирском районе переведен из земель сельскохозяйственного назначения в разряд промышленных земель. Сделано это без проведения обязательных по закону общественных обсуждений. Ранее районная администрация несколько раз отменяла назначенные публичные слушания под предлогом "необходимости дополнительной проработки вопроса". На этой земле планируется построить так называемый экотехнопарк, где будет производиться переработка отходов. Он должен стать частью нового большого полигона для захоронения мусора, против появления которого активно выступают жители Верх-Тулы.

Земельный участок уже сдан в аренду
Фото: gosuslugi.ru
"Это как раз те земли, где много лет МКУ "Верх-Тулинское" сливало жидкие бытовые отходы, за что было оштрафовано почти на 12 миллионов рублей, было предписание рекультирвировать испорченные земли. Но МКУ продолжало и продолжает умышленно сливать отходы на указанном участке, что так же могло послужить косвенно  предлогом для перевода земель в категорию промышленных, хотя из 21 гектаров ценных земель испорчено только 0,7 . Все делается для того, чтобы эти земли по максимуму загадить для строительства мусорного полигона", - сообщила корреспонденту Atas.info участница инициативной группы жителей Ольга Давыдова.
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Ранее жители Верх-Тулы собрали несколько тысяч подписей под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием отказаться от планов размещения полигона недалеко от поселка. Свою позицию активисты подкрепляют данными о работе подмосковного мусорного полигона "Нева". Жители соседних с ним поселков постоянно жалуются на зловонные выбросы, которые отравляют воздух на многие километры. Именно по такому проекту планируется построить комплекс около Верх-Тулы.

2 апреля верх-тулинцы намерены провести в центре  Новосибирска уличную акцию протеста против планов регионального правительства по строительству мусорного полигона вблизи жилых домов.

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#Мусор#Полигон#Отходы#Экология#Мусорная концессия 2022#Верх-Тула#Новосибирская область
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