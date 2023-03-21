Земельный участок площадью более 21 гектара с кадастровым номером 54:19:062501:17 рядом с селом Верх-Тула в Новосибирском районе переведен из земель сельскохозяйственного назначения в разряд промышленных земель. Сделано это без проведения обязательных по закону общественных обсуждений. Ранее районная администрация несколько раз отменяла назначенные публичные слушания под предлогом "необходимости дополнительной проработки вопроса". На этой земле планируется построить так называемый экотехнопарк, где будет производиться переработка отходов. Он должен стать частью нового большого полигона для захоронения мусора, против появления которого активно выступают жители Верх-Тулы.