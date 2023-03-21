Инвестиции в строительство соцобъектов в Новосибирской области выросли в четыре раза

У Новосибирской области серьёзные строительные планы. Так, по словам Алексея Колмакова, только в ближайшие три года в регионе планируется построить и ввести в эксплуатацию более 150 объектов социальной инфраструктуры. «В областном бюджете на эти цели предусмотрена беспрецедентная сумма – более 77 млрд рублей, из которых в 2023 году предстоит освоить более 26 млрд рублей. Это больше в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Объём средств и работ колоссальный! Огромная ответственность возложена на регион. Но мы не намерены сбавлять обороты», – отметил министр.