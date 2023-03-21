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Updated Сегодня, 06:33

Инвестиции в строительство соцобъектов в Новосибирской области выросли в четыре раза

21 марта 2023, 06:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новый ледовый дворец спорта в Новосибирске - самый большой объект построенный в последнее время
За пять лет инвестиции в строительство социальных объектов в Новосибирской области выросли в 4 раза. Построено 270 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 23 школы и 45 детсада, 113 медучреждений, 11 объектов культуры, 30 спорткомплексов и 28 домов для бюджетников и детей-сирот.

Последние годы ознаменовались вводом в эксплуатацию таких крупных и знаковых объектов, как волейбольный центр «Локомотив-Арена», Областной перинатальный центр, ледовый дворец «Сибирь-Арена». Строительство ЛДС связано и с комплексным благоустройством прилегающей территории, которая ждала развития более 50 лет – с момента планирования здесь спортивного кластера. Об этом доложил губернатору министр строительства Алексей Колмаков.

Ранее Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что регион накопил уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек и готов и дальше реализовывать крупные проекты. Для этого ГКУ «Арена» будет сохранено — как проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет наша область.

Для сравнения: в период с 2013 по 2018 год был построен 171 объект – темпы создания новых объектов социальной инфраструктуры выросли более чем в полтора раза.

У Новосибирской области серьёзные строительные планы. Так, по словам Алексея Колмакова, только в ближайшие три года в регионе планируется построить и ввести в эксплуатацию более 150 объектов социальной инфраструктуры. «В областном бюджете на эти цели предусмотрена беспрецедентная сумма – более 77 млрд рублей, из которых в 2023 году предстоит освоить более 26 млрд рублей. Это больше в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Объём средств и работ колоссальный! Огромная ответственность возложена на регион. Но мы не намерены сбавлять обороты», – отметил министр.

#Строительство#Инвестиции#Экономика#Новосибирская область#Андрей Травников#Алексей Колмаков#Губернатор#Министр
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