Инвестиции в строительство соцобъектов в Новосибирской области выросли в четыре раза

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:33
Последние годы ознаменовались вводом в эксплуатацию таких крупных и знаковых объектов, как волейбольный центр «Локомотив-Арена», Областной перинатальный центр, ледовый дворец «Сибирь-Арена». Строительство ЛДС связано и с комплексным благоустройством прилегающей территории, которая ждала развития более 50 лет – с момента планирования здесь спортивного кластера. Об этом доложил губернатору министр строительства Алексей Колмаков.
Ранее Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что регион накопил уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек и готов и дальше реализовывать крупные проекты. Для этого ГКУ «Арена» будет сохранено — как проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет наша область.
Для сравнения: в период с 2013 по 2018 год был построен 171 объект – темпы создания новых объектов социальной инфраструктуры выросли более чем в полтора раза.
У Новосибирской области серьёзные строительные планы. Так, по словам Алексея Колмакова, только в ближайшие три года в регионе планируется построить и ввести в эксплуатацию более 150 объектов социальной инфраструктуры. «В областном бюджете на эти цели предусмотрена беспрецедентная сумма – более 77 млрд рублей, из которых в 2023 году предстоит освоить более 26 млрд рублей. Это больше в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Объём средств и работ колоссальный! Огромная ответственность возложена на регион. Но мы не намерены сбавлять обороты», – отметил министр.