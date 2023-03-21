Китайский лидер Си Цзиньпин высоко ценит подмосковное мороженое

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Как информирует 360tv.ru, Си Цзиньпин является давним поклонником российского мороженого и особенно ему нравится подмосковный пломбир “Чистая линия”.
В 2016 году в ходе двусторонней встречи президент РФ Владимир Путин презентовал Цзиньпину коробку мороженого. После этого китайский лидер заявил, что теперь покупает российское мороженое при каждой поездке в Россию, а потом с удовольствием ест его дома.
“У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное”, - пояснил председатель КНР.
Тогда же китайские предприниматели рассказали Путину, что в КНР любят мороженое из РФ, но им не разрешают вывозить его из нашей страны. Владимир Путин удивился и дал обещание во время каждого своего визита привозить это лакомство в Китай.
По прошествии трех лет Владимир Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения. На коробке было отчетливо видно, что это подмосковное эскимо компании “Чистая линия”.
Вице-президент компании “Чистая линия” Армен Бениаминов заявил, что для предприятия является большой честью закупка их продукта для подобных мероприятий, а также то, что председатель Китая Си Цзиньпин любит российское мороженое.
Пломбир “Чистая линия” удостоился Знака качества от Росконтроля. Эта организация много лет проводит независимые исследования качества и безопасности отечественных продуктов для народного потребления и не только.
“Мы изначально выпускали мороженое по ГОСТам 1943 года - начали производство именно того мороженого, которое ели в СССР”, - добавил Бениаминов.
Впервые такой пломбир россиянам был представлен в 2007 году. Он сразу полюбился не только жителям бывших советских республик. Главным импортером “Чистой линии” за границу стал именно Китай. Лакомство из Подмосковья экспортируют также в Киргизию, Армению. В настоящее время идет подготовка документов для экспорта мороженого в Узбекистан.
В планах у компании “Чистая линия” - строительство нового завода по производству мороженого. Его мощность должна составить 11 тыс. тонн продукта в год.