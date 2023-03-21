Китайский лидер Си Цзиньпин высоко ценит подмосковное мороженое

Впервые такой пломбир россиянам был представлен в 2007 году. Он сразу полюбился не только жителям бывших советских республик. Главным импортером “Чистой линии” за границу стал именно Китай. Лакомство из Подмосковья экспортируют также в Киргизию, Армению. В настоящее время идет подготовка документов для экспорта мороженого в Узбекистан.