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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Названа дата наступления опасного паводка-2023 в Новосибирской области

21 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI
Когда начнется паводковый сезон в Новосибирской области
Паводковый сезон-2023 начнется в Новосибирской области в ближайшие дни. Он пройдет в три этапа, сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов на пресс-конференции в ТАСС 21 марта.
«Паводок пройдет в три этапа. В третьей декада марта начнется интенсивное таяние снега во всех населенных пунктах региона (с 21 числа). Ожидается локальное подтопление жилых домов, приусадебных участков. В первой декаде апреля пройдет вскрытие рек, продлится практически до середины-конца мая. Вторая и третья декада июня ознаменуется активным снеготаянием на высотах в западном направлении», - ответил на вопрос Atas.info Виктор Орлов.

Также глава МЧС отметил, что уже все муниципальные образования нашего региона успешно прошли проверку на готовность к половодью. Сейчас обстановка в области в пределах нормы, на реках сохраняется ледостав.

Напомним, также глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов ранее перечислил районы региона, которые находятся на повышенном контроле в период половодья.

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#Алина Шефер#Общество#Паводок#Половодье#Новосибирск#Новосибирская область
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