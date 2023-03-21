Названа дата наступления опасного паводка-2023 в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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«Паводок пройдет в три этапа. В третьей декада марта начнется интенсивное таяние снега во всех населенных пунктах региона (с 21 числа). Ожидается локальное подтопление жилых домов, приусадебных участков. В первой декаде апреля пройдет вскрытие рек, продлится практически до середины-конца мая. Вторая и третья декада июня ознаменуется активным снеготаянием на высотах в западном направлении», - ответил на вопрос Atas.info Виктор Орлов.
Также глава МЧС отметил, что уже все муниципальные образования нашего региона успешно прошли проверку на готовность к половодью. Сейчас обстановка в области в пределах нормы, на реках сохраняется ледостав.
Напомним, также глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов ранее перечислил районы региона, которые находятся на повышенном контроле в период половодья.