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Posted Вчера, 17:28

Published Вчера, 17:28

Modified 28 февраля 17:30

Updated 28 февраля 17:30

Новосибирская область присоединяется к экологической программе РЭО

21 марта 2023, 17:28
Фото: reo.ru
Предприятия экопромышленного парка в Новосибирской области будут перерабатывать до 130 тысяч тонн различных видов отходов, включая стекло, многокомпонентную упаковку, деревянную тару, пластиковые отходы и макулатуру.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор (РЭО) предоставит помощь резидентам парка в отношении инвестиционных проектов в области обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) и вторичных ресурсов, а также производства конечной продукции из вторресурсов. Финансирование может быть обеспечено за счет средств, полученных от выпуска зеленых облигаций. Несколько организаций уже выразили желание стать резидентами экопромпарка, в том числе ООО «ТАЙГЕР-Сибирь», ООО «Пластиндустрия», ООО «Гофра коллектинг», ООО «ТБО» и ООО «Демеркуризация». Эти компании уже проводят предпроектные исследования и собирают информацию для проектирования производственных объектов.

Резиденты экопромпарка будут заниматься утилизацией, обработкой, обезвреживанием отходов и вторичных ресурсов, а также производством промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Чтобы стать резидентом парка, компаниям необходимо заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор». Кроме поддержки РЭО, резиденты экопромпарка могут получать льготы и другие меры государственной поддержки на местном и федеральном уровнях. В 2024 году запланирован запуск объекта.

Всего до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в разных регионах России, включая Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую и Челябинскую области. Предприятия по утилизации отходов, размещенные на их территории, будут обеспечивать ежегодное вовлечение до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.

Строительство экопромышленных парков преследует цель построения экономики замкнутого цикла и достижения показателей нацпроекта "Экология", направленного на сокращение объема захораниваемых отходов на полигонах вдвое.



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