atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Новосибирская область вошла в ТОП-5 регионов по преступности подростков

21 марта 2023, 04:32
Фото: 1MI
Сибирский регион занят 5 место по преступности подростков
В Новосибирской области высокая доля преступности среди несовершеннолетних – в прошлом году подростки совершили 182 преступления.

По подростковой преступности наш регион занял пятое место в рейтинге российских городов. На первом месте оказалась Новгородская область, на втором – Тува, на третьем – Забайкальский край, на четвертом – Амурская область.

Доля преступности подростков в НСО составила 5,3% от общего объема нарушений закона, пишет РБК. Однако стоит отметить, что за три года в сибирском регионе все же снизилось количество преступлений, совершенных группами подростков.

Так, в 2022 году в Новосибирской области было 182 преступления, в 2021 году — 186, годом ранее — 275 правонарушений. Напомним, что ранее Новосибирск стал самым преступным городом России. 

В новосибирском ТЦ «Галерея» прошли массовые задержания подростков из «ЧВК Редан»
Узнать подробнее
Новосибирск признан самым преступным городом России
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Подросток#Подростки#Дети#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
Сегодня, 06:02
Названы востребованные специальности с бронью на заводах ОПК в Новосибирске
Вчера, 07:40
«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G
Вчера, 06:02
Названо точное время начала весеннего равноденствия-2023 в Новосибирске
Вчера, 10:00
Переехавший в Нидерланды программист из Новосибирска рассказал о жизни в стране
Сегодня, 01:35
Что сотворят в Первомайском сквере в ходе реконструкции летом 2023
Вчера, 12:21