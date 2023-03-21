Новосибирская область вошла в ТОП-5 регионов по преступности подростков

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
По подростковой преступности наш регион занял пятое место в рейтинге российских городов. На первом месте оказалась Новгородская область, на втором – Тува, на третьем – Забайкальский край, на четвертом – Амурская область.
Доля преступности подростков в НСО составила 5,3% от общего объема нарушений закона, пишет РБК. Однако стоит отметить, что за три года в сибирском регионе все же снизилось количество преступлений, совершенных группами подростков.
Так, в 2022 году в Новосибирской области было 182 преступления, в 2021 году — 186, годом ранее — 275 правонарушений. Напомним, что ранее Новосибирск стал самым преступным городом России.