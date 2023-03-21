Три года за«пьяный» окурок: в Тогучинском районе осудили отца, сжегшего родных детей

Уголовное дело в отношении новосибирца было возбуждено в апреле прошлого года. Следователи выяснили, что мужчина напился и уснул в кресле с непотушенной сигаретой. В результате вспыхнул дом, в котором находился сам нетрезвый отец и его четверо детей. Шестнадцатилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик задохнулись в дыму, еще одного ребенка госпитализировали с серьезными ожогами. Сам глава семьи чудом не пострадал, а мать находилась на работе.