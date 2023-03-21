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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 09:56

Три года за«пьяный» окурок: в Тогучинском районе осудили отца, сжегшего родных детей

21 марта 2023, 09:50
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Дом сгорел, дети погибли. Их отец заснул с непогашенной сигаретой
Жителя Тогучинского района Андрея Есаулова признали виновным в нарушении правил пожарной безопасности. Мужчина проведет несколько лет в колонии за непотушенную сигарету, приведшую к гибели его детей. Об этом сообщили в Тогучинском районном суде.
«Андрею Есаулову назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении», - рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

Уголовное дело в отношении новосибирца было возбуждено в апреле прошлого года. Следователи выяснили, что мужчина напился и уснул в кресле с непотушенной сигаретой. В результате вспыхнул дом, в котором находился сам нетрезвый отец и его четверо детей. Шестнадцатилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик задохнулись в дыму, еще одного ребенка госпитализировали с серьезными ожогами. Сам глава семьи чудом не пострадал, а мать находилась на работе.

В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников ГУ МЧС России по Новосибирской области о пожаре.

Напомним, что схожая трагедия произошла в начале марта в Ордынском районе. На пожаре в частном доме сгорели маленькие дети в возрасте трех и восьми лет, происшестивие находится на контроле в прокуратуре.

Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
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#Происшествия#Дети#Пожар#Суд#Гибель#Пьяные#Алкоголь#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов#Новосибирская область
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