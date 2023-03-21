Три года за«пьяный» окурок: в Тогучинском районе осудили отца, сжегшего родных детей

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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«Андрею Есаулову назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении», - рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
Уголовное дело в отношении новосибирца было возбуждено в апреле прошлого года. Следователи выяснили, что мужчина напился и уснул в кресле с непотушенной сигаретой. В результате вспыхнул дом, в котором находился сам нетрезвый отец и его четверо детей. Шестнадцатилетняя девочка и четырнадцатилетний мальчик задохнулись в дыму, еще одного ребенка госпитализировали с серьезными ожогами. Сам глава семьи чудом не пострадал, а мать находилась на работе.
В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, который в момент возгорания сработал и оповестил сотрудников ГУ МЧС России по Новосибирской области о пожаре.
Напомним, что схожая трагедия произошла в начале марта в Ордынском районе. На пожаре в частном доме сгорели маленькие дети в возрасте трех и восьми лет, происшестивие находится на контроле в прокуратуре.