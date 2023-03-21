Кандидаты на пост мэра Бердска проходят тестирование в здании администрации Бердска, как сообщает Бердск-онлайн. Результаты тестирования оцениваются в баллах. Во второй этап пройдут два или более кандидатов, которые наберут наибольшее количество баллов.