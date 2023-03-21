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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В Бердске 21 марта проходит экзамен для кандидатов на пост мэра

21 марта 2023, 08:16
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
23 марта решится, кто будет управлять Бердском в ближайшие пять лет.
21 марта в 10.00 часов в Бердске начались испытания для кандидатов на пост мэра. Им предстоит письменно подтвердить знание законодательства, а затем представить комиссии свою программу развития города.

Кандидаты на пост мэра Бердска проходят тестирование в здании администрации Бердска, как сообщает Бердск-онлайн. Результаты тестирования оцениваются в баллах. Во второй этап пройдут два или более кандидатов, которые наберут наибольшее количество баллов.

Кто будет управлять Бердском в ближайшие 5 лет, станет известно 23 марта - на внеочередной сессии горсовета - депутаты выберут победителя тайным голосованием.

В составе комиссии работает первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Результаты тестирования будут известны уже сегодня 21 марта.

Завершился прием документов от кандидатов на должность мэра Бердска
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Документы на конкурс на должность мэра Бердска с 6 по 17 февраля подали шесть кандидатов, все они приняли участие в тестировании 21 марта.

#Ольга Храмушкина#Мэр#Конкурс#Город#Политика#Бердск#Новосибирская область
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