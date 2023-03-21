Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Кандидаты на пост мэра Бердска проходят тестирование в здании администрации Бердска, как сообщает Бердск-онлайн. Результаты тестирования оцениваются в баллах. Во второй этап пройдут два или более кандидатов, которые наберут наибольшее количество баллов.
Кто будет управлять Бердском в ближайшие 5 лет, станет известно 23 марта - на внеочередной сессии горсовета - депутаты выберут победителя тайным голосованием.
В составе комиссии работает первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Результаты тестирования будут известны уже сегодня 21 марта.
Документы на конкурс на должность мэра Бердска с 6 по 17 февраля подали шесть кандидатов, все они приняли участие в тестировании 21 марта.