atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

В Новосибирске произошел пожар в ресторане «Перчини» в ТРК «Эдем»

21 марта 2023, 02:28
Фото: АСТ-54/ВК
В ТРК «Эдем» в Академгородке произошел пожар
Людей эвакуировали из ТРК «Эдем» в Академгородке Новосибирска вечером 20 марта. Причиной, как оказалось, стало возгорание в ресторане «Перчини».

Очевидцы сообщали в соцсетях, что за час до закрытия «Эдема» 4 этаж, где находится фудкорт, заполонило дымом. Персонал и посетителей в громкоговоритель попросили срочно покинуть торговый центр.

Как пишут «Родные берега» со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, пожар вспыхнул на кухне ресторана «Перчини». Там загорелся жир на плите.

В ТРК «Эдем» за 5 минут приехали пожарные. Они осмотрели помещения и быстро потушили огонь. Пострадавших нет.

#Алина Шефер#Пожар#Торговый центр#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Названо точное время начала весеннего равноденствия-2023 в Новосибирске
Вчера, 10:00
Названы востребованные специальности с бронью на заводах ОПК в Новосибирске
Вчера, 07:40
«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G
Вчера, 06:02
Новосибирцы раскупили все VIP-билеты за 7 тысяч на концерт Киркорова
Вчера, 08:46
Переехавший в Нидерланды программист из Новосибирска рассказал о жизни в стране
Сегодня, 01:35
Что сотворят в Первомайском сквере в ходе реконструкции летом 2023
Вчера, 12:21