В Новосибирске произошел пожар в ресторане «Перчини» в ТРК «Эдем»

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Очевидцы сообщали в соцсетях, что за час до закрытия «Эдема» 4 этаж, где находится фудкорт, заполонило дымом. Персонал и посетителей в громкоговоритель попросили срочно покинуть торговый центр.
Как пишут «Родные берега» со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, пожар вспыхнул на кухне ресторана «Перчини». Там загорелся жир на плите.
В ТРК «Эдем» за 5 минут приехали пожарные. Они осмотрели помещения и быстро потушили огонь. Пострадавших нет.