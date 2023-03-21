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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В Новосибирске умерла раненая косуля, которую спасли в Заельцовском парке

21 марта 2023, 06:41
Фото: Министерство природы Новосибирской области
Косуля сильно напугалась
В новосибирском парке волонтеры спасли раненую косулю, которая прибилась к забору. Спустя несколько дней, животное скончалось.

В Заельцовском парке Новосибирска волонтеры спасли косулю. Животное погрызли бродячие собаки. Ей обработали укусы, зашили рану на бедре и отправили на передержку в Новосибирский зоопарк.

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Сегодня министр экологии региона Евгений Шестернин сообщил, что косуля умерла. Вероятной причиной смерти мог стать инфаркт.

«Животному часто удается отбиться от стаи собак, но сердце потом не может отбиться от стресса. Даже привыкшим ко всему косулям в зоопарке после прививок делают успокаивающие уколы. Собаки, люди, обработка ран, новое место - ингредиенты для колоссального стресса», — сказал в своем тг-канале министр.

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#Эмилия Губарева#Животные#Общество#Город#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Новосибирск
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