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Published Сегодня, 06:53
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По данным следствия, 24 декабря 2023 года в Новосибирске ранним утром мама с 3-летним мальчиком шли в детский сад. Женщина везла ребенка на санках. Во дворе дома на улице Выставочная Ленинского района 34-летняя автоледи на машине задним ходом сбила санки с ребенком.
Водитель не убедилась в безопасности своего движения и наехала на голову ребенка, выпавшего из санок. Через несколько дней мальчик скончался в больнице. Женщину обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Суд назначил виновной 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее сыном 14-летнего возраста. Также сибирячку лишили права управлять автомобилем на 2 года и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать.
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