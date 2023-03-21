Суд назначил виновной 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее сыном 14-летнего возраста. Также сибирячку лишили права управлять автомобилем на 2 года и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать.