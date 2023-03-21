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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Наехала на голову. В Новосибирске вынесли приговор женщине, сбившей ребенка на санках

21 марта 2023, 06:53
Фото: ГИБДД региона
Мальчик умер через пару дней

В Новосибирске вынесли приговор женщине-водителю, сбившей 3-летнего ребенка на санках

Женщина-водитель сбила ребенка на санках – шокирующая трагедия в Новосибирске произошла в конце 2021 года. Суд вынес обвиняемой приговор, подробности - в прокуратуре региона.

По данным следствия, 24 декабря 2023 года в Новосибирске ранним утром мама с 3-летним мальчиком шли в детский сад. Женщина везла ребенка на санках. Во дворе дома на улице Выставочная Ленинского района 34-летняя автоледи на машине задним ходом сбила санки с ребенком.

Водитель не убедилась в безопасности своего движения и наехала на голову ребенка, выпавшего из санок. Через несколько дней мальчик скончался в больнице. Женщину обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Суд назначил виновной 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее сыном 14-летнего возраста. Также сибирячку лишили права управлять автомобилем на 2 года и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать.

Читайте также о похожем ДТП в Новосибирске - водитель сбил двухлетнего ребенка на санках. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Транспорт#Город#Суд#Новосибирск#Приговор
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