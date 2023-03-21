ВКонтакте установила новые рекорды по аудитории и её активности

Лента — один из ключевых продуктов ВКонтакте — в этом году продолжает масштабный рост благодаря развитию рекомендаций. По итогам января и февраля 2023 количество просмотров увеличилось на 46% год к году. Растут и другие сервисы взаимодействия пользователей. За первые два месяца 2023 года количество комментариев на площадке увеличилось на 43% год к году, а число подтвержденных запросов на добавление в друзья повысилось на 40% год к году.