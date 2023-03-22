Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту. Отдельной реконструкции подвернутся главная площадь с фонтаном, вход в сквер и малая площадь с установкой уличных часов и разбивкой цветника. Также в сквере установят новую стелу Героям Советского Союза с формированием по периметру цветочного и растительного ансамбля. Для безопасности горожан смонтируют новую систему видеонаблюдения и сделают удобную навигацию