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Какая судьба ждет фонтан «Мишка» после реконструкции Первомайского сквера - 2023

22 марта 2023, 03:22
Фото: Сайт "Зеленый Новосибирск"
Фонтану "Мишка" планируют сделать подсветку и рельефное дно
В мэрии Новосибирска готовят масштабную реконструкцию Первомайского сквера. Работы начнутся в 2023 году. Что сделают с фонтаном «Мишка» в ходе реконструкции, выяснил корреспондент Атас.инфо. Информация размещена на муниципальном портале города Новосибирска.
«Заказчиком работ является «Горзеленхоз». До конца марта учреждение объявит аукцион по отбору генерального подрядчика на проведение благоустроительных работ», - рассказали в управлении.

В 2021 году для сквера был разработан дизайн-проект, который подразумевал восстановление его первоначального замысла. В рамках реконструкции в сквере заново асфальтируют дорожки, оборудуют освещение – в том числе, с ландшафтной подсветкой,  - и ограждения и восстановят зеленый периметр.

Не забыли дизайнеры и про любимый детьми и молодыми мамами фонтан «Мишка». На объекте полностью заменят чашу и реконструируют систему водоснабжения. Вокруг фонтана также восстановят зеленый периметр и замостят дорожки. Фонтан получит скрытую подсветку. А его чаша - рельефное дно, имитирующее песок. Так указано в дизайн-проекте, размещенном на сайте «Зеленый Новосибирск». Сам объект должен стать одной из важных частей реконструкции Первомайского сквера.

Так выглядел фонтан "Мишка" летом 2022 года.
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Стоит отметить, что по задумке властей обновление Первомайского сквера станет продолжением проекта по переезду драматического театра Афанасьева в новое здание.

О значимости фонтана «Мишка» для Новосибирска вновь напомнил известный краевед Константин Голодяев.

«Эта скульптура медвежонка действительно знакова и важна для Новосибирска. Во-первых, это прекрасный образец именно городской скульптуры. У него очень хорошая история - над ней и фонтанчиком работали наш знаменитый художник Василий Касаткин и профессиональный скульптор Галина Макашина. Стоит медвежонок там уже несколько десятилетий, хотя его с тех времен неоднократно ремонтировали: деревянного мишку заменили бетонным, потом металлическим. Его развернули, раньше он смотрел своей мордочкой в сторону кинотеатра «Пионер», нынешнего театра Афанасьева. Само сочетание фонтана и городской скульптуры — огромный плюс как для Первомайского сквера, так и для Новосибирска в целом. Второй фактор — конечно, ностальгия. Медвежонка помнят практически все поколения новосибирцев — от самых пожилых до современных детей. Все возле него играли и забирались на него. Для большинства горожан это — символ, это знак, память. Медвежонка нужно обязательно сохранить», - подчеркнул Голодяев.

Напомним, что театр Афанасьева недавно переехал в новое здание на Максима Горького, 52. В минувшее воскресенье новосибирцам показали первый спектакль после переезда.

Что сотворят в Первомайском сквере в ходе реконструкции летом 2023
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Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту.  Отдельной реконструкции подвернутся главная площадь с фонтаном, вход в сквер и малая площадь с установкой уличных часов и разбивкой цветника. Также в сквере установят новую стелу Героям Советского Союза с формированием по периметру цветочного и растительного ансамбля. Для безопасности горожан смонтируют новую систему видеонаблюдения и сделают удобную навигацию

Театр Афанасьева дал первый спектакль на собственной сцене в Новосибирске
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#Александр Ляхов#Новосибирск#Город#Реконструкция#Первомайский сквер#Фонтан#Проект#Отдых#Дети#Память#История
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