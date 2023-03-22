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«Заказчиком работ является «Горзеленхоз». До конца марта учреждение объявит аукцион по отбору генерального подрядчика на проведение благоустроительных работ», - рассказали в управлении.
В 2021 году для сквера был разработан дизайн-проект, который подразумевал восстановление его первоначального замысла. В рамках реконструкции в сквере заново асфальтируют дорожки, оборудуют освещение – в том числе, с ландшафтной подсветкой, - и ограждения и восстановят зеленый периметр.
Не забыли дизайнеры и про любимый детьми и молодыми мамами фонтан «Мишка». На объекте полностью заменят чашу и реконструируют систему водоснабжения. Вокруг фонтана также восстановят зеленый периметр и замостят дорожки. Фонтан получит скрытую подсветку. А его чаша - рельефное дно, имитирующее песок. Так указано в дизайн-проекте, размещенном на сайте «Зеленый Новосибирск». Сам объект должен стать одной из важных частей реконструкции Первомайского сквера.
Стоит отметить, что по задумке властей обновление Первомайского сквера станет продолжением проекта по переезду драматического театра Афанасьева в новое здание.
О значимости фонтана «Мишка» для Новосибирска вновь напомнил известный краевед Константин Голодяев.
«Эта скульптура медвежонка действительно знакова и важна для Новосибирска. Во-первых, это прекрасный образец именно городской скульптуры. У него очень хорошая история - над ней и фонтанчиком работали наш знаменитый художник Василий Касаткин и профессиональный скульптор Галина Макашина. Стоит медвежонок там уже несколько десятилетий, хотя его с тех времен неоднократно ремонтировали: деревянного мишку заменили бетонным, потом металлическим. Его развернули, раньше он смотрел своей мордочкой в сторону кинотеатра «Пионер», нынешнего театра Афанасьева. Само сочетание фонтана и городской скульптуры — огромный плюс как для Первомайского сквера, так и для Новосибирска в целом. Второй фактор — конечно, ностальгия. Медвежонка помнят практически все поколения новосибирцев — от самых пожилых до современных детей. Все возле него играли и забирались на него. Для большинства горожан это — символ, это знак, память. Медвежонка нужно обязательно сохранить», - подчеркнул Голодяев.
Напомним, что театр Афанасьева недавно переехал в новое здание на Максима Горького, 52. В минувшее воскресенье новосибирцам показали первый спектакль после переезда.
Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту. Отдельной реконструкции подвернутся главная площадь с фонтаном, вход в сквер и малая площадь с установкой уличных часов и разбивкой цветника. Также в сквере установят новую стелу Героям Советского Союза с формированием по периметру цветочного и растительного ансамбля. Для безопасности горожан смонтируют новую систему видеонаблюдения и сделают удобную навигацию