Названы даты проведения юбилейного, 10-го форума «Технопром» в Новосибирской области

В прошлом году площадка форума в Новосибирской области приняла участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран.