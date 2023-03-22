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Названы даты проведения юбилейного, 10-го форума «Технопром» в Новосибирской области

22 марта 2023, 06:21
Фото: nso.ru
Форум "Технопром" в 2023 году будет юбилейным
Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение Правительства региона №186-рп 21 марта подписал губернатор области Андрей Травников.

Форум организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона. «Технопром» проводится ежегодно, с 2022 года его проведение в Новосибирской области с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации. Форум традиционно пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

«Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В его работе в разные годы принимали участие Президент России Владимир Путин, руководство Правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств.

В прошлом году площадка форума в Новосибирской области приняла участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран.

Будет создан Программный комитет по подготовке X международного форума технологического развития «Технопром-2023» в формате Российской научно-технологической недели и сформирована деловая программа форума. В интеграции с «Технопромом» пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка.

#Технопром#2023#Форум#Экономика#Наука#Новосибирская область
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