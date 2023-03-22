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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Под Новосибирском инспектор снял с высоты стадо кабанов, бегущих "гуськом"

22 марта 2023, 07:55
Фото: pxhere.com
Под Новосибирском заметили диких кабанов
В Здвинском районе снова активизировались дикие животные. На видео попало стадо кабанов, бегущее по снежному полю. Об этом сообщил в Телеграм-канале министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
 «Государственный инспектор заснял кабанов. Они держат неуклонный шаг», - прокомментировал видеозапись Шестернин.

Также чиновник сравнил стадо бегущих по снежному полю кабанов с товарным поездом. По его мнению, животные держатся «твердой стадной сцепкой».

Передвижение животных может быть связано с весенней миграцией. Ранее на видео попали дикие лоси, самоотверженно перебегающие дорогу в Здвинском районе.

Напомним, что недавно стало известно количество диких животных в охотничьих угодьях Новосибирской области. По данным специалистов, в лесах насчитывается 1300 медведей.

Названо точное число медведей в лесах Новосибирской области
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Под Новосибирском заметили диких кабанов
#Александр Ляхов#Экология#Новосибирск#Евгений Шестернин#Природа#Животные#Видео
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