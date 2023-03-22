Под Новосибирском инспектор снял с высоты стадо кабанов, бегущих "гуськом"

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
«Государственный инспектор заснял кабанов. Они держат неуклонный шаг», - прокомментировал видеозапись Шестернин.
Также чиновник сравнил стадо бегущих по снежному полю кабанов с товарным поездом. По его мнению, животные держатся «твердой стадной сцепкой».
Передвижение животных может быть связано с весенней миграцией. Ранее на видео попали дикие лоси, самоотверженно перебегающие дорогу в Здвинском районе.
Напомним, что недавно стало известно количество диких животных в охотничьих угодьях Новосибирской области. По данным специалистов, в лесах насчитывается 1300 медведей.