Между тем, отметил Александр Бурмистров, "непонятно, что вообще мы ввели в эксплуатацию". Напомним, официальные сообщения о сдаче нового ЛДС появились в последние дни 2022 года. Однако депутат со ссылкой на ответ Минстроя РФ (копия есть в распоряжении редакции) сообщил, что экспертиза проектной документации ЛДС закончится в только июне 2023 года. Таким образом, официальный ввод в эксплуатацию спортивного комплекса попросту невозможен.