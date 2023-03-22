Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Председатель контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов в ходе отчета о работе ведомства за 2022 года перед депутатами горсовета сообщил, что аудиторы обнаружили хищение на сумму 140 миллионов рублей при строительстве поверхностного коллектора для нужд нового ЛДС в Ленинском районе.
Речь идет о покупке комплектующих для водовода, за которые подрядчик, муниципальная компания УЗСПТС (позже переименована в Метро МиР) заплатила по документам 180 млн рублей. Тогда как у поставщика этот комплект стоит 42 млн рублей. По словам Шилохвостова, материалы проверки переданы в правоохранительные органы, поскольку, добавил глава КСП "здесь содержится состав преступления".
В ответ на просьбу депутат Александра Бурмистрова прокомментировать, какое наказание понесли виновные в хищении, прокурор города Роман Сивак ответил, что проверка продолжается, о каких-то результатах публично говорить пока рано.
Между тем, отметил Александр Бурмистров, "непонятно, что вообще мы ввели в эксплуатацию". Напомним, официальные сообщения о сдаче нового ЛДС появились в последние дни 2022 года. Однако депутат со ссылкой на ответ Минстроя РФ (копия есть в распоряжении редакции) сообщил, что экспертиза проектной документации ЛДС закончится в только июне 2023 года. Таким образом, официальный ввод в эксплуатацию спортивного комплекса попросту невозможен.
Бурмистров предложил коллегам внести этот вопрос в повестку дня и заслушать представителей строительной инспекции, поскольку "новосибирцы должны знать правду".
Однако большинство депутатов проголосовало против детального изучения этой скандальной новости.