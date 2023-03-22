Тягач жестко переехал женщину на Владимировской в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Момент жесткого ДТП попал на видеорегистратор одного из водителей. Он опубликовал ролик в паблике «АСТ-54».
«Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель КАМаза пытался увернуться, но не вышло. Ее задавило прицепом», - рассказали очевидцы.
На место вызывали скорую и правоохранителей. Водитель грузовика оказывал всем содействие.
«В аварии пострадала 57-летняя женщина. С различными травмами ее увезли в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют», - уточнили в ГИБДД Новосибирской области.
Напомним, ранее в Новосибирске водитель сбил двух школьников и сбежал с места ДТП..