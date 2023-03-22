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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Тягач жестко переехал женщину на Владимировской в Новосибирске

22 марта 2023, 05:52
Фото: АСТ-54/ВК
Женщину задавил КАМаз с прицепом в Новосибирске
Женщина попала под колеса КАМаза с прицепом на перекрестке улиц Владимировская и Саратовская в Новосибирске. За ее жизнь сейчас борются врачи.

Момент жесткого ДТП попал на видеорегистратор одного из водителей. Он опубликовал ролик в паблике «АСТ-54».

«Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель КАМаза пытался увернуться, но не вышло. Ее задавило прицепом», - рассказали очевидцы.

На место вызывали скорую и правоохранителей. Водитель грузовика оказывал всем содействие.

«В аварии пострадала 57-летняя женщина. С различными травмами ее увезли в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют», - уточнили в ГИБДД Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске водитель сбил двух школьников и сбежал с места ДТП..

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#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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