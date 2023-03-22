Тягач жестко переехал женщину на Владимировской в Новосибирске

Женщина попала под колеса КАМаза с прицепом на перекрестке улиц Владимировская и Саратовская в Новосибирске. За ее жизнь сейчас борются врачи.

Момент жесткого ДТП попал на видеорегистратор одного из водителей. Он опубликовал ролик в паблике «АСТ-54». «Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель КАМаза пытался увернуться, но не вышло. Ее задавило прицепом», - рассказали очевидцы. На место вызывали скорую и правоохранителей. Водитель грузовика оказывал всем содействие. «В аварии пострадала 57-летняя женщина. С различными травмами ее увезли в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют», - уточнили в ГИБДД Новосибирской области. Напомним, ранее в Новосибирске водитель сбил двух школьников и сбежал с места ДТП.. Неизвестный водитель сбил двух мальчиков в Кировском районе Новосибирска и скрылся Узнать подробнее