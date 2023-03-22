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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Новосибирске пройдет первый VK Fest накануне Дня города

22 марта 2023, 05:17
Фото: VK Fest/группа во ВКонтакте
Впервые в Новосибирске состоится фестиваль VK Fest
Впервые в Новосибирске состоится фестиваль VK Fest летом 2023 года. Об этом рассказала начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьева.

VK Fest пройдет в новом парке «Арена» возле строящегося ледового дворца спорта. Начало программы 24 июня в 18:00.

«В рамках фестиваля развернут площадки по увлечениям. В том, числе создадут локации для представителей молодежных субкультур, где будут выступать шоумены и артисты. Это будет коммерческое мероприятие», — уточнила Соловьева.

Имена хедлайнеров пока не сообщают. Но как известно, в Москве на VK Fest в 2022 году выступали Егор Крид, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Ольга Серябкина, МакSим, Клава Кока, NILETTO, а также некоторые известные блогеры.

Фестиваль состоится в субботу, а в воскресенье, 25 июня новосибирцы отметят День города. Каких звезд пригласят на праздник тоже пока неизвестно.

#Алина Шефер#Фестиваль#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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