В Новосибирске пройдет первый VK Fest накануне Дня города

Имена хедлайнеров пока не сообщают. Но как известно, в Москве на VK Fest в 2022 году выступали Егор Крид, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Ольга Серябкина, МакSим, Клава Кока, NILETTO, а также некоторые известные блогеры.