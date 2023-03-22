В Новосибирске пройдет первый VK Fest накануне Дня города

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
VK Fest пройдет в новом парке «Арена» возле строящегося ледового дворца спорта. Начало программы 24 июня в 18:00.
«В рамках фестиваля развернут площадки по увлечениям. В том, числе создадут локации для представителей молодежных субкультур, где будут выступать шоумены и артисты. Это будет коммерческое мероприятие», — уточнила Соловьева.
Имена хедлайнеров пока не сообщают. Но как известно, в Москве на VK Fest в 2022 году выступали Егор Крид, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Ольга Серябкина, МакSим, Клава Кока, NILETTO, а также некоторые известные блогеры.
Фестиваль состоится в субботу, а в воскресенье, 25 июня новосибирцы отметят День города. Каких звезд пригласят на праздник тоже пока неизвестно.