В Новосибирской области снизилась заболеваемость туберкулезом

В регионе отмечается устойчивая тенденция по улучшению ситуации с туберкулезом. Показатель заболеваемости этой инфекцией уменьшается ежегодно на протяжении 10 лет, в 2022 году заболеваемость по территории Новосибирской области снизилась на 6,3%. В тоже время показатели заболеваемости еще не достигли среднероссийских, что требует дальнейшей активизации работы.