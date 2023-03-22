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В Новосибирской области снизилась заболеваемость туберкулезом

22 марта 2023, 08:52
Фото: nso.ru
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, о ситуации с заболеваемостью туберкулёзом и развитии фтизиатрической помощи в регионе рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Усиление профилактики, создание единой системы оказания медицинской помощи по профилю «фтизиатрия» и новой системы лекарственного менеджмента, укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы позволили снизить заболеваемость туберкулезом в регионе в 2022 году более чем на 6%.

В регионе отмечается устойчивая тенденция по улучшению ситуации с туберкулезом. Показатель заболеваемости этой инфекцией уменьшается ежегодно на протяжении 10 лет, в 2022 году заболеваемость по территории Новосибирской области снизилась на 6,3%. В тоже время показатели заболеваемости еще не достигли среднероссийских, что требует дальнейшей активизации работы. 

Оптимизирована маршрутизация для больных, нуждающихся как в амбулаторной, так и в стационарной помощи. Реализуется пилотный проект, по внедрению модели оказания противотуберкулезной помощи на основе пациент ориентированного подхода. В прошлом году приступил к работе новый диагностический корпус детской туберкулезной больницы.

Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание комплексному развитию противотуберкулёзной службы региона, укреплению её материально-технической базы. Сегодня начался новый этап ее модернизации. В планах на ближайший период – создание централизованной бактериологической лаборатории и строительство новых и реконструкция существующих зданий диспансерных отделений, а также усиление профилактической работы.

#Болезнь#Лечение#Врачи#Медики#Здоровье#Здравоохранение#Новосибирская область
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